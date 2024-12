PSG đang lãng phí 160 triệu euro

Rạng sáng 19/12, HLV Luis Enrique quyết định loại Kolo Muani khỏi danh sách thi đấu trong trận gặp Monaco tại vòng 16 Ligue 1. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp Kolo Muani bị gạch tên, sau khi cũng không được đăng ký trong trận PSG gặp Lyon vào cuối tuần trước. Tương lai của tiền đạo 26 tuổi tại sân Parc des Princes ngày càng trở nên u ám.

Trong khi đó, Ramos ngồi dự bị và vào sân ở phút 80. Anh đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 4-2 của đội nhà. Đây là bàn thứ 3 trong 3 trận gần nhất của cựu sao Benfica cho PSG trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu mùa này, Ramos cũng chỉ đóng góp thêm 2 kiến tạo cho PSG. Tiền đạo người Bồ Đào Nha phải nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương.

CĐV PSG không hài lòng trước đóng góp ít ỏi của Kolo Muani và Ramos. Cả hai được đem về để lấp vào khoảng trống mà Lionel Messi và Neymar để lại ở mùa hè 2023. Transfermarkt ước tính đội bóng thủ đô Paris tiêu tốn hơn 160 triệu euro cho bộ đôi này, nhưng cả hai đều không tạo ra tầm ảnh hưởng lớn.

Sau 54 trận cho PSG, Kolo Muani ghi 11 bàn. Với Ramos, anh có 16 pha lập công sau 46 lần ra sân cho đội bóng Ligue 1. Ở những trận đấu quan trọng, vai trò của cả hai đều mờ nhạt.

PSG đang trông cậy vào khả năng săn bàn của tài năng trẻ Bradley Barcola, người có 10 pha lập công tại Ligue 1 mùa này. Đây cũng là phát hiện thú vị của HLV Enrique từ khi ông đến Paris làm việc. Hai gương mặt còn lại đang gánh vác trách nhiệm ghi bàn cho PSG là Ousmane Dembele (8 bàn) và Lee Kang-in (6 bàn).

Tại Ligue 1 mùa này, Kolo Muani và Ramos đều chỉ có 2 pha lập công, con số ngang ngửa những cầu thủ không phải tiền đạo như Achraf Hakimi hay Joao Neves.

Với tình hình hiện tại, khả năng Kolo Muani rời PSG trong tháng 1 gần như là điều chắc chắn. PSG có thể chịu lỗ nặng nếu thanh lý tuyển thủ người Pháp. Với Ramos, anh cũng đối diện tương lai mờ mịt nếu không cải thiện màn trình diễn.

