‘Poohniverse’ bị nói 'phá nát tuổi thơ'

Vũ trụ phim kinh dị vặn vẹo, xây dựng các nhân vật tuổi thơ theo chiều hướng sát nhân khát máu khiến khán giả cảm thấy hãi hùng.

Vũ trụ Poohniverse: Monsters Assemble bao gồm Pooh và nhiều nhân vật thiếu nhi được xây dựng theo chiều hướng kinh dị đã được thành lập, hứa hẹn tạo nên crossover (những phim có nhân vật, nội dung đan xen lẫn nhau) đình đám ở phân khúc phim kinh phí thấp, tờ Variety đưa tin ngày 18/3 (giờ địa phương).

Đứng sau vũ trụ này chính là các nhà làm phim đã tạo ra Winnie the Pooh: Blood and Honey - dự án kinh dị sát nhân với kinh phí siêu nhỏ (dưới 50.000 USD ) nhưng lại gây xôn xao dư luận và kiếm được 5,2 triệu USD sau khi khởi chiếu.

Nguồn tin tiết lộ hãng sẽ kết hợp chú gấu Pooh với các phiên bản sát nhân của một số nhân vật hoạt hình khác như Bambi, Tinkerbell, Pinocchio, Peter Pan, Tigger, Piglet, The Mad Hatter hay Sleeping Beauty... Các dự án của vũ trụ này dự kiến được phát hành kể từ năm 2025.

Poster của Poohniverse: Monsters Assemble. Ảnh: Variety.

“Là những người hâm mộ thể loại kinh dị, chúng tôi yêu thích một ‘biệt đội Avengers’ toàn là nhân vật phản diện. Rõ ràng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng chúng ta có thể biến nó thành hiện thực theo cách riêng của mình. Và đó là lý do những bộ phim này ra đời”, nhà sản xuất Scott Chambers chia sẻ.

Sự xuất hiện của Poohniverse khiến khán giả, đặc biệt là người hâm mộ loạt phim hoạt hình gốc cảm thấy hãi hùng. Không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại trước việc “hủy hoại tuổi thơ” của đội ngũ phía sau dự án Poohniverse.

Trước đó, Winnie The Pooh: Blood and Honey dù kiếm được nhiều tiền nhưng cũng bị chỉ trích gay gắt. Tại giải Mâm xôi Vàng 2024, Winnie The Pooh: Blood and Honey được đánh giá là bộ phim dở toàn diện khi giành giải ở cả 5 hạng mục: Phim tệ nhất, Kịch bản tệ nhất, Đạo diễn tệ nhất, Bộ đôi màn ảnh tệ nhất và Phim làm lại hoặc phần tiếp theo tệ nhất.

Tác phẩm kinh dị do Rhys Frake-Waterfield đạo diễn bị cho là phá nát hình ảnh chú gấu Pooh đáng yêu trong ký ức nhiều thế hệ trẻ em. Phim chỉ đạt điểm đánh giá 3% trên trang Rotten Tomatoes.