PlayStation 5 Pro có gì mới

Có giá 700 USD, máy chơi game PlayStation 5 Pro tập trung cải thiện phần cứng, dùng AI để nâng cấp đồ họa.

Máy chơi game PlayStation 5 Pro. Ảnh: CNET

PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) được Sony giới thiệu vào ngày 10/9. Dự kiến bán ra từ 7/11 với giá 700 USD , thiết bị có ngoại hình giống PS5 Slim, chỉ khác phần rãnh thông hơi lớn hơn, cải thiện phần cứng bên trong.

Mark Cerny, trưởng bộ phận kiến trúc hệ thống PlayStation, cho biết PS5 Pro là máy chơi game console mạnh nhất từng được Sony ra mắt.

Theo đại diện Sony, phần cứng mới giúp tăng tốc độ render của PS5 Pro khoảng 45%, cải thiện chi tiết và tốc độ khung hình (fps). Do đó, người dùng không cần đắn đo giữa chế độ ưu tiên mượt mà (fps cao) hay chi tiết (độ phân giải cao) như trước, hứa hẹn khả năng chơi game chất lượng 4K@60 fps.

Phần cứng cải thiện

Trên PS5 Pro, Sony nâng cấp bộ xử lý đồ họa (GPU) với đơn vị tính toán nhiều hơn 67%, bộ nhớ nhanh hơn 28% so với PS5. Điều này mang đến tốc độ render cao hơn 45%, cải thiện fps mà không làm mất chi tiết.

GPU trên PS5 Pro cũng cải thiện khả năng ray-tracing (kỹ thuật mô phỏng ánh sáng phản chiếu trên các bề mặt). Theo Sony, nhà phát triển có thể tối ưu để “tia sáng được chiếu với tốc độ gấp đôi, hoặc gấp 3 lần so với PS5 hiện nay”.

Theo Cerny, công nghệ ray-tracing tiên tiến trên PS5 Pro do AMD cung cấp, chưa được áp dụng trên bất cứ GPU khác.

PS5 Pro cũng tích hợp PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cấp độ phân giải và fps trong game, tương tự DLSS của Nvidia hay AMD FSR.

PS5 Pro (phải) và PS5 Slim. Ảnh: CNET.

Theo The Verge, PSSR sẽ thay thế công nghệ khử răng cưa, tăng mẫu dữ liệu (upsampling) hiện có. Tuy nhiên, game cần được nhà phát triển cập nhật để hỗ trợ tính năng này.

PS5 Pro sử dụng Wi-Fi 7, công nghệ tần số quét linh hoạt (Variable Refresh Rate - VRR) và độ phân giải 8K cho một số game nhất định. Ổ cứng SSD trong máy có dung lượng 2 TB, cổng USB-A phía sau được thay bằng USB-C.

Thiết bị vẫn giữ khe cắm SSD M.2 để mở rộng dung lượng, mặc định không có ổ đĩa mà người dùng phải mua rời. Ngoài GPU, sức mạnh CPU và tốc độ SSD của PS5 Pro không thay đổi so với PS5.

Game nào hỗ trợ PS5 Pro?

Đại diện Sony trình diễn một số game trên PS5 Pro. Với tùy chọn ưu tiên độ phân giải, The Last of Us Part II có thể đạt tốc độ khung hình 60 fps, so với 30 fps trên PS5. Một số trò chơi như Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart cũng sẽ được cập nhật để tối ưu phần cứng của PS5 Pro.

PS5 Pro còn tích hợp Game Boost và Enhanced Image Quality. Theo The Verge, những tính năng này giúp cải thiện độ phân giải, hiệu năng cho hơn 8.500 game PS4 tương thích ngược.

Đại diện Sony cho biết các cải tiến đồ họa trên PS5 Pro được đúc kết sau thời gian mang trò chơi PS5 lên PC.

“Điều này đặc biệt giúp chúng tôi phát triển PS5 Pro bởi các game được chơi trên PC cao cấp, giúp đội ngũ kỹ sư phân tích khả năng hoạt động trên những máy tính hàng nghìn USD, từ đó chọn lọc cải tiến muốn mang lên PS5 Pro”, Cerny nói.

Game trên PS5 Pro sẽ hỗ trợ ray-tracing nâng cao, đồ họa 4K@60 fps. Ảnh: CNET.

Theo Sony, các nhà phát triển sẽ phát hành bản nâng cấp miễn phí cho nhiều game hiện có, dưới nhãn PS5 Pro Enhanced.

Sẽ có khoảng 50 game được cập nhật trong ngày 7/11 để tối ưu PS5 Pro. Một số tựa nổi bật như Alan Wake 2, Assassin’s Creed Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant và The Last of Us Part II Remastered.

Trong đợt cập nhật đầu tiên, các game sẽ tập trung hỗ trợ đồ họa 4K@60 fps. Tuy nhiên, phóng viên CNET đã trải nghiệm Gran Turismo 7 ở chế độ 8K, và 4K ray-tracing. Một số game khác sẽ hỗ trợ khung hình 120 fps hoặc độ phân giải 8K.

Sau khi trải nghiệm thực tế, tác giả Scott Stein của CNET bày tỏ ấn tượng với chế độ 4K@60 fps trên Horizon Forbidden West, The Last of Us Part II Remastered, Spider-Man 2 và Ratchet & Clank: Rift Apart.

Mark Cerny, trưởng bộ phận kiến trúc hệ thống PlayStation (giữa). Ảnh: CNET.

“Trải nghiệm chạy qua bãi cỏ trong The Last of Us, hoặc ngắm thác nước trong Horizon thật tuyệt vời. Ngoài ra, Spider-Man 2 và Ratchet & Clank cho trải nghiệm tốt hơn nhờ tốc độ khung hình cao, mượt mà.

Final Fantasy 7 Rebirth đặc biệt nổi bật so với đồ họa mờ hơn trên PS5 hiện tại. Mọi thứ sắc nét hơn, nhưng vẫn mượt với tốc độ 60 fps. Cảm giác như đeo chiếc kính hoàn toàn mới lên mắt”, Stein cho biết.

Theo Cerny, hơn 25% người dùng PS5 Pro sở hữu TV hỗ trợ 120 fps. Trong khi đó, 1/10 người dùng có TV tích hợp VRR, còn lượng người dùng TV 8K hiện khá ít.

PS5 Pro vẫn tương thích kính thực tế ảo PlayStation VR2, tay cầm remote PlayStation Portal, cũng như tay cầm DualSense. Theo CNET, Sony có thể nâng cấp PS Portal trong tương lai để hỗ trợ Wi-Fi 7.

Ai sẽ mua PS5 Pro

Trong buổi giới thiệu của Sony, các game được trình diễn trên PS5 Pro đều đã phát hành trên PS5, không có nội dung mới. Theo CNET, đây là mục đích của PS5 Pro khi chỉ nâng cấp hiệu năng trên nền tảng hiện có, không phải máy chơi game hoàn toàn mới.

“Điều này sẽ an ủi người dùng PS5 hiện tại, bởi đa số có lẽ không cần nâng cấp”, tác giả Scott Stein cho biết.

Dù vậy, nếu sử dụng TV phù hợp, trải nghiệm chơi game 4K@60 fps vẫn hấp dẫn. Cây viết CNET thừa nhận rất khó quay lại để chơi 30 fps trên một số game nhịp độ nhanh như Ratchet & Clank hay Spider-Man 2.

Trải nghiệm game trên PS5 Pro với màn hình 80 inch. Ảnh: CNET.

700 USD cho bản nâng cấp giữa vòng đời không phải lựa chọn của nhiều người, đặc biệt khi PS5 vẫn còn tốt. Dù vậy, PS5 Pro có thể thu hút khách hàng mới tiếp cận PlayStation. Theo đại diện Sony, nhiều khách hàng mua PS4 Pro và PS5 trước đây là người dùng mới.

“Hầu hết thị trường phần cứng có phiên bản Pro, và máy chơi game cũng vậy. Thị trường mục tiêu của máy chơi game có thể không lớn bằng điện thoại hoặc PC.

Theo Sony, không cần quá nhiều nâng cấp để tối ưu game cho PS5 Pro. Lựa chọn giữa console với PC nên thuộc về sở thích hơn là ưu tiên. Trải nghiệm có thể không tốt hơn, chỉ là sự khác biệt”, nhà phân tích Carolina Milanesi của Creative Strategies cho biết.