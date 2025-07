Phương pháp được AOAC International chứng nhận giúp nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm có nguồn gốc thực vật trên toàn cầu.

Công ty Herbalife Ltd. cho biết Hiệp hội Quốc tế về Hợp tác phân tích chính thức (AOAC International) - cơ quan có thẩm quyền toàn cầu về khoa học phân tích - chính thức chứng nhận phương pháp độc quyền của Herbalife để xác định và đo lường hàm lượng anthraquinone, còn gọi là aloin, trong lô hội.

Các cơ quan quản lý về nguyên liệu lô hội yêu cầu nhà sản xuất sản phẩm lô hội dạng uống (hoặc ăn) phải kiếm soát hàm lượng hợp chất tự nhiên như aloin A, aloin B và aloe-emodin để đáp ứng hướng dẫn về an toàn. Chứng nhận này công nhận phương pháp lâu đời của Herbalife là phương pháp đầu tiên trên thế giới được AOAC chấp thuận để xác định aloin - củng cố tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng trong ngành sản xuất sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật và thực phẩm bổ sung.

Phương pháp này do Herbalife phát triển và được xác nhận bởi phòng thí nghiệm độc lập trên toàn cầu, được sử dụng để thử nghiệm mọi lô sản phẩm có nguồn gốc từ lô hội của Herbalife để đảm bảo tính an toàn, đồng thời bảo toàn lợi ích tự nhiên của lô hội (thành phần chính trong nhiều sản phẩm của Herbalife, được bán tại hơn 90 thị trường).

“Xác nhận của AOAC là cột mốc quan trọng đối với Herbalife. Chúng tôi tự hào đi đầu trong đổi mới khoa học giúp tăng cường tính an toàn của thành phần thực vật trong sản phẩm, không chỉ giúp mang lại lợi ích cho sản phẩm Herbalife và khách hàng của chúng tôi, mà còn góp phần thúc đẩy tiêu chuẩn trong toàn ngành”, Gary Swanson - Phó chủ tịch cấp cao bộ phận Đảm bảo và Kiểm soát chất lượng toàn cầu của Tập đoàn Herbalife và đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu - cho biết.

Phương pháp xác định aloin trong lô hội của Herbalife được công nhận.

Phương pháp của Herbalife đã được xác thực thông qua nghiên cứu đa phòng thí nghiệm toàn cầu với sự tham gia của 8 phòng thí nghiệm độc lập. Mỗi phòng thí nghiệm đều thử nghiệm cùng một bộ 6 mẫu lô hội, bao gồm cả nguyên liệu thô và thành phẩm, bằng cách sử dụng HPLC (sắc ký lỏng hiệu suất cao) để đo aloin A, aloin B và aloe-emodin. Nghiên cứu đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của phương pháp trên nhiều phòng thí nghiệm và loại sản phẩm khác nhau, với kết quả xác nhận rằng phương pháp đáp ứng tất cả tiêu chí về hiệu suất.

Tiến sĩ Katerina Mastovska - Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Khoa học của AOAC International - cho biết: “Nghiên cứu hỗ trợ việc công nhận phương pháp phân tích do các nhà khoa học Herbalife phát triển thành phương pháp chính thức AOAC 2016.09 (AOAC 2016.09 Official Final Action Method). Các phương pháp chính thức của AOAC trải qua quá trình đánh giá khoa học nghiêm ngặt và có độ tin cậy cao cũng như được chấp nhận trên toàn cầu. Do đó, phương pháp này sẽ giúp tăng cường tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn sản phẩm có nguồn gốc thực vật”.

Phương pháp của Herbalife đã được xác thực thông qua nghiên cứu đa phòng thí nghiệm toàn cầu.

Herbalife có cam kết lâu dài về nghiên cứu và đảm bảo chất lượng sản phẫm có nguồn gốc từ lô hội. Cam kết này mang lại 5 bằng sáng chế và 3 nghiên cứu được công bố tập trung vào việc phát triển phương pháp chiết xuất an toàn, giúp bảo tồn lợi ích tự nhiên của cây.

Công ty sử dụng phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton (NMR) tiên tiến - kỹ thuật phân tích sử dụng từ trường và sóng vô tuyến để xác định cấu trúc phân tử của nguyên liệu thô. Điều này cho phép Herbalife xác minh độc lập danh tính và độ tinh khiết của lô hội ở cấp độ phân tử, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, tính nhất quán và khả năng truy xuất nguồn gốc trên toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong 45 năm qua, Herbalife duy trì cam kết toàn cầu về chất lượng thông qua Chiến lược thực hiện Quy trình Từ gieo trồng đến tiêu dùng (“Seed to Feed”). Hệ thống đảm bảo rằng mọi thành phần đều đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về danh tính, tính hiệu lực, độ an toàn và độ tinh khiết. Herbalife thực hiện thử nghiệm nội bộ tại các phòng thí nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025, xác minh rằng các thành phần tuân thủ cả tiêu chuẩn của công ty và các quy định của chính phủ. Phương pháp tiếp dựa trên nguồn gốc khoa học của công ty, được xây dựng theo các tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP) và các tiêu chuẩn quốc tế của NSF, cung cấp các sản phẩm nhất quán, minh bạch tại hơn 90 thị trường.

Phương pháp thử nghiệm lô hội của Herbalife đã được công bố trên Journal of AOAC INTERNATIONAL (Volume 108, Issue 3, Pages 449-471).