Phương pháp đơn giản để cơ thể và đường tiêu hóa khỏe mạnh hơn

Vùng bụng tập trung nhiều huyệt vị và đường kinh lạc. Xoa ấn các huyệt vị ở vùng bụng giúp khai thông kinh lạc, làm ấm tràng vị, giúp hệ tiêu hóa làm việc mượt mà hơn.

Xoa bụng đều đặn có thể giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn. Ảnh minh họa: L.C.

Đông y chú trọng tới chức năng và ít chú trọng tới kết cấu, trong khi sự bất thường về chức năng thường bộc lộ sớm hơn sự bất thường về kết cấu, máy móc có thể không kiểm tra ra được, nhưng bản thân mỗi người có thể nhận ra dấu hiệu bệnh tật từ rất sớm.

Tiếc rằng ngày nay người ta cứ muốn phải được máy móc chứng minh thì mới tin rằng sức khỏe của mình thực sự có vấn đề, ở một mức độ nào đó thì suy nghĩ này sẽ khiến bệnh tình không được điều trị kịp thời và trở nên ngày càng tồi tệ.

Bác sĩ Thang Lập Tân của Khoa Châm cứu Bệnh viện Đông Trực Môn Đại học Dược Đông y Bắc Kinh là nghiên cứu sinh của bậc thầy châm cứu Vương Tập Quân, vì có y thuật cao minh nên bà từng được mời đi làm “Ngự y” ở Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo kinh nghiệm khám bệnh lâu năm, bà phát hiện ra huyệt vị có thể phản ánh triệu chứng bệnh tật sớm hơn so với các xét nghiệm từ máy móc thông thường.

Ví dụ, nếu bệnh nhân thấy đau khi ấn vào mặt bên của khớp cổ tay thuộc huyệt Thần Môn của tâm kinh, thì cần phải đi khám tim; nếu bệnh nhân thấy khó chịu khi ấn lên đùi thuộc huyệt Dương Lăng Tuyền của đảm kinh, thì cần đi siêu âm túi mật ngay lập tức. Lần nào bác sĩ Vương Tập Quân cũng đoán đúng.

Không chỉ huyệt vị, những cảm nhận bất thường mà bệnh nhân không thể miêu tả rõ ràng cũng có giá trị dự báo. Một nữ bệnh nhân nọ đột nhiên thấy ngón chân cái sưng đỏ đau nhức vào ban đêm, nhưng ban ngày bà ấy không bị sái hay trẹo chân.

Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị gout, nhưng khi đi xét nghiệm lại không thấy có vấn đề gì. Vì không có chỉ tiêu nào khác thường nên bác sĩ không thể kê thuốc cho bệnh nhân được, ngờ đâu tình trạng này kéo dài suốt nửa năm, đi khám lại mới phát hiện được axit uric máu tăng cao bất thường.

Các thay đổi về chỉ tiêu xét nghiệm, điện tâm đồ đều chỉ bộc lộ sau khi kết cấu có sự thay đổi, còn những bất thường về chức năng lại bộc lộ từ rất sớm. Liệu pháp xoa bụng, tức xoa bóp bấm huyệt ở vùng bụng cũng sử dụng nguyên lý này. Tức là thông qua việc xoa bóp các huyệt vị đã đưa ra cảnh báo để khai thông các kinh lạc xảy ra vấn đề, không cho bệnh tật có cơ hội lan vào kết cấu.

Xoa bụng, có thể xoa bóp như bình thường, tức là dùng ngón tay day thẳng từ trên xuống dưới, cũng có thể dùng lòng bàn tay hoặc nắm tay đấm bóp nhẹ vào vùng bụng.

Rất nhiều người xoa bụng được vài ngày không thấy hiệu quả thì lo lắng sốt ruột, mất hết kiên nhẫn, thực ra bạn cần hiểu rằng “Băng đóng dày ba thước thì không phải lạnh một hai ngày mà có”, những thứ ứ đọng trong cơ thể bạn rất có thể là hệ quả tích tụ sau ba đến năm năm trời, nhiều khi phải xoa một hai tháng, thậm chí nửa năm thì mới giải quyết được vấn đề.

Mười hai đường kinh lạc trong cơ thể đều đi qua bụng, nên xoa bụng tức là đang điều trị tập trung cho những kinh lạc này. Đây là phương pháp dưỡng sinh rất phù hợp cho các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính. Có người sẽ phát hiện ra những thứ giống như túi nước hoặc khối cứng trong quá trình xoa bụng, xoa không thuận.

Lúc này bạn cần phải chú ý xem khối cứng đó đang đè lên kinh lạc nào của vùng bụng. Lần theo kinh lạc này, bạn sẽ tìm thấy điểm đau nhức tương ứng ở vùng đùi, day day một lúc thì khối cứng đó cũng tan. Thường thì bệnh viện không thể khám ra những vấn đề như vậy, nhưng những ứ đọng trường kỳ không được bài tiết ra ngoài sẽ gây ứ máu đọng khí.

Người già rất chú ý để bụng không nhiễm lạnh, trưa hè đi ngủ cũng phải đắp chăn mỏng lên bụng. Hành động này không chỉ ngăn ngừa tràng vị nhiễm lạnh mà còn đảm bảo các kinh lạc và các chức năng liên quan tới chúng không bị tắc nghẽn ứ đọng do nhiễm lạnh. Liệu pháp xoa bụng có thể thúc đẩy đường ruột co bóp, cũng là xoa bóp bấm huyệt, giúp nâng cao sức khỏe, tăng cường dương khí cho toàn cơ thể.