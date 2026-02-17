Hai ngôi sao của điện ảnh Việt tái hợp trong dự án phim Tết Nguyên đán 2026. Tuấn Trần, Phương Anh Đào thừa nhận áp lực lớn nhất là vượt qua cái bóng của “Mai” hai năm trước.

Hai nghệ sĩ “mở bát” series theINTERVIEW năm Bính Ngọ của Tri Thức - Znews là Phương Anh Đào và Tuấn Trần. Cả hai vừa có màn tái hợp trong dự án điện ảnh Tết - Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn.

Trong cuộc trò chuyện, cặp diễn viên chia sẻ về những áp lực, kỷ niệm xoay quanh hành trình thực hiện bộ phim.

Với Phương Anh Đào, đây là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của cô sau hai năm vắng bóng. Vì vậy, nữ diễn viên đối diện với thử thách làm mới bản thân. Bản thân Phương Anh Đào muốn thay đổi và quyết định nhận một vai diễn nhẹ nhàng, mang màu sắc chữa lành, thay vì những nhân vật nặng nề về tâm lý như trước.

Đến khi Tuấn Trần rủ rê, thuyết phục, diễn viên sinh năm 1992 đã quyết định nhận lời tham gia dự án của Lê Thanh Sơn.

Áp lực lớn nhất của cô lẫn Tuấn Trần là làm sao để khán giả bị thuyết phục bởi Ngọc - Hồng, không còn hình bóng của Mai - Sâu trong dự án Mai vài năm trước.

Khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm thời gian qua, Phương Anh Đào cười và cho biết cả hai chỉ là đồng nghiệp. Tuấn Trần cũng không phải là gu người yêu của cô.

Tiếp lời Phương Anh Đào, Tuấn Trần chia sẻ: “Khi mọi người thích hai nhân vật, xong đi ‘ship’ với nhau. Trong tương lai, lỡ tôi và Đào đóng vai kẻ thù, mọi người lại đặt nghi vấn cả hai cạch mặt nhau thì sao”.