Phức tạp tội phạm cá độ bóng đá mùa EURO

Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2024 đang diễn ra là lúc tội phạm cá độ bóng đá hoạt động phức tạp hơn, đặc biệt trên không gian mạng.

Thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương ở TP Đà Nẵng đã triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Mới đây, các lực lượng công an Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng .

Phá đường dây cá độ hơn 1.000 tỷ đồng

Công an quận Hải Châu phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, với sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng có nhiều tên miền khác nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định một số người ở Đà Nẵng móc nối hoạt động cá độ bóng đá với một số đối tượng ở TP.HCM.

Ngày 20/6, Công an quận Hải Châu và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao chia thành 10 tổ công tác bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này. Những đối tượng cầm đầu đường dây bị bắt khẩn cấp, gồm Nguyễn Huỳnh Văn Đợi (58 tuổi, quận Hải Châu), Trần Đình Bá (66 tuổi, quận Hải Châu) và Đoàn Trọng (59 tuổi, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Các đối tượng trong đường dây cá độ 1.000 tỷ đồng

Các nghi can khai nhận từ tháng 8/2023 đến nay, đã được nhà cái cấp đầu mạng cá cược với hạn mức 3 triệu USD (hơn 60 tỷ đồng ) mỗi tháng. Từ đó sẽ chia nhỏ các tài khoản với hạn mức nhỏ hơn cho các đại lý cấp dưới. Đến nay, tổng giá trị giao dịch đánh bạc ước tính trên 1.000 tỷ đồng .

Công an quận Hải Châu cho biết cũng đã cử lực lượng cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao lập một tổ công tác nhanh chóng phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ 2 đối tượng có vai trò là nhà cung cấp mạng cá cược tổng cho nhóm nghi can nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên tục cảnh báo

Loại hình tội phạm cá độ bóng đá là một trong các nguyên nhân nảy sinh nhiều loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác, như: tín dụng đen, lừa đảo, cướp, trộm cắp tài sản… Cùng với việc đấu tranh, thời gian qua Công an TP Đà Nẵng liên tục cảnh báo về loại hình tội phạm này trên các kênh thông tin.

Theo cơ quan công an, thực tế đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan cá độ bóng đá cho thấy, cá độ bóng đá rất đa dạng về hình thức, quy mô. Từ hình thành tự phát, đơn giản, nhỏ lẻ đến các đường dây, băng nhóm tổ chức trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, số lượng hàng chục nghìn người tham gia, số lượng tiền để đánh bạc đến hàng nghìn tỷ đồng. Có đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp móc nối với các đối tượng, nhà cái quản lý các trang web cá độ, có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các “chân rết” tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam...

Riêng đối với người chơi, chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng là có thể tham gia cá cược. Đặc biệt, nhiều người chơi được các đối tượng cấp cho tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để cá cược, nếu thua không có tiền thanh toán, có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ...