Phủ Tây Hồ không còn chỗ trống trong đêm Giao Thừa

Những túi muối được bán ngay cổng phủ với mong muốn một năm mới no đủ, mặn mà và ấm áp cho mọi gia đình. “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, từ lâu người Hà Nội đã quan niệm bán muối không chỉ để lấy may cho người mua mà còn lấy may cho cả người bán.