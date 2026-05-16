Phụ nữ nên sinh mổ tối đa mấy lần?

Việc sinh mổ nhiều lần có thể khiến tử cung của phụ nữ mỏng đi và làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng trong khi mang thai và chuyển dạ.

Trong cuộc sống hiện đại, tỷ lệ mổ lấy thai ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, việc sinh mổ nhiều lần có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của cả mẹ bầu và em bé. Sinh mổ càng nhiều lần, tỷ lệ biến chứng càng cao nên vấn đề sinh mổ được mấy lần là tối đa được rất nhiều phụ nữ quan tâm.

Khi nào mẹ nên sinh mổ?

Theo Tencent News, bác sĩ Long Vĩ, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Phụ sản Nam Kinh (Trung Quốc), cho biết thông thường, khi tình trạng sức khỏe của người mẹ cho phép và đáp ứng các chỉ định sinh thường, các bác sĩ thường ưu tiên sinh thường. Chỉ khi có những trường hợp đặc biệt không phù hợp với sinh thường, mổ lấy thai mới trở thành lựa chọn quan trọng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Ví dụ, khi phụ nữ mang thai gặp các vấn đề như thai nhi nằm sai vị trí, nhau tiền đạo, dị dạng tử cung hoặc khung chậu hẹp, việc mổ lấy thai kịp thời có thể giúp tránh rủi ro và bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.

Không ít người cho rằng sinh mổ không ảnh hưởng nhiều nên có thể thực hiện nhiều lần. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, số lần sinh mổ càng tăng, nguy cơ biến chứng cho sản phụ cũng càng lớn, thậm chí có thể đe dọa tính mạng.

Sinh mổ tối đa bao lần?

Bác sĩ Long Vĩ cho biết theo khuyến nghị y khoa hiện nay, phụ nữ thường không nên sinh mổ quá 3 lần. Với 1-2 lần sinh mổ, nguy cơ vẫn ở mức có thể kiểm soát, dù tử cung đã hình thành sẹo vĩnh viễn. Tuy nhiên, đến lần sinh mổ thứ 3, thai kỳ đã được xếp vào nhóm nguy cơ cao do tử cung bị tổn thương nhiều hơn.

Thậm chí, nếu sinh mổ từ lần thứ 4 trở lên, nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng như cắt bỏ tử cung, chảy máu, cần được theo dõi đặc biệt và đánh giá kỹ lưỡng bởi bác sĩ chuyên khoa.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc lựa chọn phương pháp sinh không nên dựa hoàn toàn vào mong muốn cá nhân. Trong nhiều trường hợp, sinh thường nếu đủ điều kiện sẽ an toàn hơn cho cả mẹ và bé.

Ngoài ra, phụ nữ từng sinh mổ cần có khoảng thời gian hồi phục hợp lý trước khi mang thai lại. Thông thường, nên đợi khoảng 18-24 tháng để tử cung có đủ thời gian lành sẹo và giảm nguy cơ nứt hoặc vỡ tử cung trong thai kỳ tiếp theo.

Khi sinh mổ, người mẹ phải trải qua nhiều đau đớn và nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm. Ảnh: Shutterstock.

Những nguy hiểm khi sinh mổ nhiều lần

Mỗi lần sinh mổ đều để lại một vết sẹo trên tử cung. Khi số lần phẫu thuật tăng lên, những tổn thương này sẽ tích lũy và kéo theo nhiều nguy cơ cho sức khỏe, bao gồm:

Tử cung mỏng và kém đàn hồi hơn

Sau phẫu thuật, tử cung sẽ hình thành mô sẹo. Phần mô này không có độ đàn hồi tốt như mô bình thường nên càng sinh mổ nhiều lần, thành tử cung càng mỏng và yếu hơn. Điều này làm tăng nguy cơ nứt hoặc vỡ tử cung khi mang thai và chuyển dạ.

Nhau thai bám bất thường tăng

Phụ nữ sinh mổ nhiều lần có nguy cơ cao gặp bất thường về nhau thai. Trong đó, nhau tiền đạo hoặc nhau cài răng lược là những biến chứng nguy hiểm có thể gây băng huyết nghiêm trọng trong lúc sinh.

Nếu nhau thai bám vào vùng sẹo, nguy cơ chảy máu nhiều hơn trong quá trình sinh nở sẽ cao hơn. Một số trường hợp nặng thậm chí phải cắt bỏ tử cung để giữ tính mạng cho sản phụ.

Dễ bị dính ruột, dính ổ bụng

Sau mỗi lần phẫu thuật, các mô trong ổ bụng có thể dính vào nhau. Nếu sinh mổ nhiều lần, tình trạng dính sẽ nghiêm trọng hơn, khiến những ca phẫu thuật sau trở nên khó khăn và kéo dài hơn. Điều này cũng có thể gây đau vùng chậu hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt lâu dài.

Thời gian hồi phục lâu hơn

Sinh mổ nhiều lần thường khiến sản phụ mất máu nhiều hơn, tăng nguy cơ thiếu máu, nhiễm trùng và biến chứng hậu phẫu như gây mê, nhiễm trùng. Ngoài ra, cảm giác đau vùng sẹo hoặc khó chịu kéo dài cũng dễ xuất hiện hơn so với những người chỉ sinh mổ một lần. Về lâu dài, điều này làm tăng nguy cơ lạc nội mạc tử cung, suy yếu chức năng sàn chậu...

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên khám thai định kỳ đầy đủ, đồng thời trao đổi kỹ với bác sĩ về tiền sử sinh nở để được đánh giá phương pháp sinh phù hợp và an toàn nhất.