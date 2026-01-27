Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Ninh Bình

  • Thứ ba, 27/1/2026 14:40 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Sáng 27/1, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng bà Naly Sisoulith, Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã đến thăm tỉnh Ninh Bình.

phu nhan anh 1

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith thưởng thức tiết mục văn nghệ "Việt Lào chung một bài ca" do sinh viên trường Đại học Hoa Lưu biểu diễn.

phu nhan anh 2

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith dâng hương tại Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa.
phu nhan anh 3

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith dâng hương tại Đèn thờ Công chúa Nhồi Hoa.
phu nhan anh 4

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith dâng hương tại Đền thờ.
phu nhan anh 5

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith tặng hoa cho các sinh viên trường Đại học Hoa Lư sau buổi biểu diễn văn nghệ.

https://www.vietnamplus.vn/phu-nhan-cua-tong-bi-thu-to-lam-cung-phu-nhan-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-tham-ninh-binh-post1090790.vnp

Minh Đức/TTXVN

phu nhân Tô Lâm Naly Sisoulith Ngô Phương Ly Đại học Hoa Lư Việt Lào

