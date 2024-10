Phu nhân Tổng Bí thư gặp mặt BCH Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN

Sáng 11/10, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt Ban Chấp hành Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN (AWCH) và các khách mời.

Cùng dự có các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh; bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch danh dự Nhóm AWCH; bà Phạm Thị Huyền Mai, Phu nhân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Nhóm AWCH; bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam; bà Dating Paduka Malai Hajah Halimah Malai Haji Yussof, Đại sứ Brunei tại Việt Nam; bà Chea Kimtha, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan; cùng phu nhân các Đại sứ Singapore, Malaysia.

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) được thành lập ngày 11/8/2015 ở Hà Nội tại Lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập ASEAN và 20 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN. Đây là một trong những sáng kiến của Bộ Ngoại giao Việt Nam để chào mừng sự ra đời của Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015.

Nhóm AWCH gồm các nữ Đại sứ, phu nhân Đại sứ, lãnh đạo và cán bộ nữ của các Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, các phu nhân lãnh đạo Bộ Ngoại giao và một số cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch danh dự của Nhóm, bà Vũ Thị Bích Ngọc, cho biết sau gần 10 năm hoạt động Nhóm AWCH ngày càng gắn bó, mở rộng và có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn. Từ khởi điểm ban đầu, Nhóm dần mở rộng và hình thành mạng lưới với sự tham gia của 19 đối tác ASEAN và lan tỏa sang thủ đô các nước ASEAN...

Các hoạt động của Nhóm phong phú, thực chất và gần gũi như: tổ chức Ngày Gia đình ASEAN; lễ hội ẩm thực quyên góp từ thiện cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tìm hiểu về Việt Nam và ASEAN...

Bà Vũ Thị Bích Ngọc cho biết thêm các hoạt động đã góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết, quảng bá văn hóa đa dạng của ASEAN, củng cố tình hữu nghị, gắn kết bè bạn quốc tế. Hình ảnh gia đình ASEAN và tình đoàn kết phụ nữ ASEAN được lan tỏa.

Các hoạt động của Nhóm AWCH luôn nhận được sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao và của phu nhân lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ. Nhân dịp này, bà Vũ Thị Bích Ngọc bày tỏ vui mừng và cảm ơn phu nhân Ngô Phương Ly đã dành thời gian gặp mặt Nhóm; nhấn mạnh hình ảnh của phu nhân Ngô Phương Ly trong những tà áo dài đặc sắc cùng những hoạt động giao lưu đối ngoại không chỉ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế về áo dài, về truyền thống văn hóa Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng và đem lại niềm tự hào cho chị em làm công tác đối ngoại.

Tại buổi gặp mặt, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng chào đón Ban Chấp hành Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội và các khách mời tham dự.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những kết quả hoạt động của Nhóm AWCH trong gần 10 năm qua với sự sáng tạo, tâm huyết của các thành viên Nhóm.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân có ý nghĩa như tổ chức Ngày Gia đình ASEAN, Ngày Quốc tế Phụ nữ, tham gia Liên hoan ẩm thực quốc tế, các buổi gặp mặt, trải nghiệm và quảng bá văn hóa-nghệ thuật do Nhóm tổ chức đã góp phần không nhỏ vào những nỗ lực chung của ASEAN và mỗi nước thành viên trong việc không ngừng củng cố và vun đắp tình đoàn kết ASEAN

Hoạt động của Nhóm vừa thúc đẩy vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong xã hội, vừa lan tỏa những giá trị cộng đồng tốt đẹp tới các thành viên ASEAN cũng như bạn bè quốc tế, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn.

Bà Ngô Phương Ly khẳng định luôn sẵn sàng, ủng hộ, đồng hành cùng Nhóm AWCH trong các chặng đường tiếp theo để tăng cường quan hệ, tình đoàn kết, hữu nghị trong ASEAN và vươn xa hơn nữa.

Thay mặt các nữ Đại sứ, phu nhân Đại sứ các nước ASEAN tham dự buổi gặp mặt, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cảm ơn Nhóm AWCH và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt.

Đại sứ nhận định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam giúp xây dựng đất nước và phát triển kinh tế xã hội trong suốt chiều dài lịch sử.

Theo Đại sứ, Nhóm AWCH đã chứng minh sự đóng góp của phụ nữ ASEAN trong cộng đồng ngoại giao và trở thành cầu nối cho tình hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam và các đối tác của ASEAN, cũng như giữa ASEAN và các quốc gia khác trên thế giới...

Tại buổi gặp mặt, bà Ngô Phương Ly và các thành viên Nhóm AWCH đã trò chuyện thân mật, cùng thưởng thức ẩm thực, xem trình diễn áo dài - trang phục truyền thống biểu tượng cho nét đẹp của phụ nữ Việt Nam và trình diễn làm tranh Kim Hoàng, một dòng tranh dân gian xuất hiện vào cuối thế kỷ XVIII tại làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

