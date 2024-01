Phú Mỹ Hưng tổ chức hội hoa Tết Giáp Thìn với chủ đề 'Xuân sum vầy'

Đồng hành cùng Phú Mỹ Hưng tổ chức hội hoa Tết Giáp Thìn 2024 là nhà tài trợ bạc CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vina Taxi); đơn vị đồng hành Công ty Unilever Việt Nam (nhãn hàng OMO và Comfort); các đơn vị hỗ trợ gồm Công ty Unilever Việt Nam (nhãn hàng Wall's), ứng dụng Livin PMH, trung tâm thương mại Crescent Mall.

Khách tham quan cũng có thể ngắm đường hoa từ Phu My Hung The Horizon - dự án nhà ở duy nhất được triển khai cho đến thời điểm này tại khu hồ Bán Nguyệt. Tọa lạc ở vị trí được xem là trái tim của đô thị, Phu My Hung The Horizon có tầm nhìn độc đáo, bao trọn cầu Ánh Sao, hồ Bán Nguyệt, Crescent Mall và cung đường đi bộ Tôn Dật Tiên - địa điểm tổ chức đường hoa Phú Mỹ Hưng hàng năm. Dự án có quy mô 166 căn hộ và đã được bàn giao đúng hạn.