Phụ huynh, sĩ tử lưu ý mưa dông

Chiều tối và đêm nay (11/6), nhiều khu vực trên cả nước như Tây Bắc Bộ, miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ có nguy cơ xảy ra mưa dông.

Thí sinh và phụ huynh cần theo dõi bản đồ mưa dông theo thời gian thực để chủ động phòng, tránh.

Hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phụ huynh, sĩ tử cần đề phòng mưa dông vào cuối ngày thi.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ nắng nóng trở lại, vùng núi trời nắng, chiều tối và đêm mai, khu vực vùng núi có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa đến Huế ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ có nắng nóng trở lại, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP.HCM ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 60 mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Thông tin về mưa dông theo thời gian thực có tại địa chỉ hymetnet.gov.vn.