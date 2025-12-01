Phòng tắm hiện đại đón đầu xu hướng ‘spa tại gia’

Giữa nhịp sống hối hả, xu hướng “spa tại gia” ngày càng phổ biến, kéo theo nhu cầu nâng cấp phòng tắm để sử dụng tiện nghi hơn.

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình ưu tiên đầu tư cho phòng tắm để nâng chất lượng sinh hoạt. Người dùng kỳ vọng nước nóng có sẵn, khăn ấm dễ chịu và phòng tắm khô thoáng không nồm ẩm. Những yêu cầu này thúc đẩy một bộ giải pháp làm nóng đồng bộ thay vì thiết bị đơn lẻ và đang dần là lựa chọn phù hợp với nhịp sống hiện đại.

“Spa tại gia” trong thói quen sinh hoạt

Trong vài năm gần đây, phòng tắm không còn được xem thuần túy là không gian chức năng. Các khảo sát tiêu dùng cho thấy người dùng ưu tiên giải pháp giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và không gian phòng tắm khô thoáng, sạch sẽ, đặc biệt khi thời tiết miền Bắc chuyển lạnh hoặc nồm ẩm. Sự dịch chuyển này xuất phát từ thực tế sinh hoạt khi thời gian dành cho việc nghỉ ngơi ngày càng hạn chế, khiến nhiều gia đình muốn tạo ra sự thoải mái ngay trong những hoạt động quen thuộc. Một phòng tắm vận hành ổn định, không quá nóng, không quá lạnh và ít biến động theo thời tiết, trở thành nhu cầu căn bản nhưng quan trọng.

Giải pháp đồng bộ từ nhu cầu đến trải nghiệm

Xu hướng sống nói trên thúc đẩy sự xuất hiện của các giải pháp chăm sóc phòng tắm toàn diện thay vì những thiết bị đơn lẻ. Trong đó, bộ đôi Rossi DuoComfort - gồm bình nước nóng Rossi Touch và máy sấy khăn Rossi Comfort - được xem là lựa chọn phù hợp với thói quen của nhiều gia đình Việt.

Điểm mạnh của Rossi DuoComfort nằm ở khả năng phối hợp với thiết bị làm nóng nước nhanh trong thời gian ngắn, khăn được làm ấm trước khi sử dụng và phòng tắm khô thoáng, ấm áp. Những cải thiện đáng kể ấy mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái và thuận tiện cho người dùng - điều khó tìm thấy ở những thiết bị đơn lập.

Vận hành thông minh phù hợp gia đình hiện đại

Điểm khác biệt của Rossi DuoComfort là khả năng vận hành thông minh thông qua ứng dụng TADT Smart. Người dùng có thể bật - tắt thiết bị, hẹn giờ hoặc theo dõi trạng thái hoạt động ngay trên điện thoại kể cả khi không ở nhà. Nhờ kết nối Wi-Fi, thiết bị có thể hoạt động theo lịch trình sinh hoạt đã thiết lập sẵn. Khi đường truyền Wi-Fi bị gián đoạn, hệ thống vẫn duy trì ổn định nhờ kết nối Bluetooth giữa hai thiết bị, cho phép điều khiển trực tiếp bình nước nóng thông qua các nút cảm ứng trên máy sấy khăn.

Sự chủ động này giúp giảm thời gian chờ đợi và hạn chế các gián đoạn nhỏ - những yếu tố tưởng đơn giản nhưng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm trong sinh hoạt hàng ngày.

Thiết kế thông minh - vận hành ổn định.

An toàn và vệ sinh - nền tảng của phòng tắm chuẩn “spa tại gia”

Trong không gian phòng tắm, sự ổn định, an toàn và vệ sinh là những tiêu chí người dùng ưu tiên bên cạnh sự tiện nghi. Ruột bình Rossi Touch được tráng men titan cao cấp, giúp hạn chế bám cặn và giữ chất lượng nước ổn định trong thời gian dài. Công nghệ kháng khuẩn Ag+ cũng góp phần duy trì nguồn nước sạch hơn, mang lại sự yên tâm cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Máy sấy khăn Rossi Comfort vận hành êm và làm ấm khăn ở mức nhiệt phù hợp, giúp hạn chế mùi ẩm mốc - vấn đề thường gặp trong điều kiện khí hậu nồm ẩm của miền Bắc. Khả năng duy trì nhiệt ổn định của bộ sản phẩm cũng giúp giảm thất thoát năng lượng, phù hợp xu hướng sử dụng điện hiệu quả trong gia đình.

Thiết kế tối giản, phù hợp không gian sống hiện đại

Thiết kế của thiết bị là yếu tố được chủ nhân căn hộ cân nhắc khi đầu tư cho phòng tắm. Rossi DuoComfort sở hữu kiểu dáng tinh gọn, đường nét tối giản và màu sắc hiện đại, phù hợp với nhiều phong cách nội thất. Việc đồng bộ thiết kế giữa bình nước nóng và máy sấy khăn giúp tổng thể không gian phòng tắm trở nên cân đối và hài hòa hơn.

“Spa tại gia” không chỉ là xu hướng mà còn xuất phát từ nhu cầu nâng cấp trải nghiệm phòng tắm theo hướng ổn định và tiện nghi hơn. Khi các thiết bị được thiết kế để vận hành đồng bộ, phòng tắm duy trì được sự nhất quán trong sử dụng và giảm bớt các gián đoạn thường gặp ở các thiết bị đơn lẻ. Rossi DuoComfort luôn chú trọng đến trải nghiệm đồng bộ và thuận tiện cho người dùng, thỏa mãn kỳ vọng của các gia đình hiện đại về một không gian tiện nghi và dễ sử dụng.