Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM làm Tổng giám đốc SJC

Ông Nguyễn Trường Thi, Phó giám đốc Sở Công Thương được Chủ tịch UBND TP.HCM điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên không chuyên trách HĐTV - Tổng giám đốc SJC.

Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Thi - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng Thành viên (HĐTV), Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Trường Thi làm Tổng giám đốc SJC thay vị trí Quyền Tổng giám đốc trước đó là ông Đào Công Thắng.

Ông Nguyễn Trường Thi từng là Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cũ và tiếp tục làm Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM từ ngày 1/7/2025.

Ông Nguyễn Trường Thi (thứ 2 từ phải sang) tại lễ trao quyết định cán bộ chiều 19/10. Ảnh: Cổng thông tin TP.HCM.

SJC thành lập năm 1988, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hiện do UBND TP.HCM làm chủ sở hữu, với vốn điều lệ hơn 1.358 tỷ đồng .

Trong Kế hoạch cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM giai đoạn 2026-2030, UBND TP.HCM cho biết trước 2030, sẽ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại SJC về Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC).

Theo quyết định giao nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản đối với Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030 của UBND TP.HCM với SJC, doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường vàng bạc đá quý tại Việt Nam.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ khách hàng và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong năm 2026, UBND TP.HCM giao SJC đạt tổng doanh thu khoảng 15.440 tỷ đồng ; lợi nhuận trước thuế đạt 165,6 tỷ đồng .

Con số này tăng qua từng năm, đến 2030, SJC dự kiến đạt doanh thu 22.606 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 242,4 tỷ đồng .

SJC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hiện do UBND TP.HCM làm chủ sở hữu.

Năm 2025, báo cáo tài chính đã kiểm toán của SJC cho thấy công ty ghi nhận doanh thu thấp kỷ lục, giảm khoảng 56% so với năm 2024, chỉ đạt hơn 14.030 tỷ đồng . Đây cũng là mức doanh thu thấp nhất trong 10 năm qua.

Dù doanh thu giảm sâu, nhưng doanh nghiệp lại ghi nhận mức lãi sau thuế cao kỷ lục, với gần 426 tỷ đồng , tăng gần 10% so với năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin (năm 2014). Mức lãi này cao gấp nhiều lần so với mục tiêu lãi sau thuế mà SJC đặt ra cho năm 2025, chỉ gần 89 tỷ đồng .

Tính trung bình mỗi ngày kinh doanh của năm 2025, SJC có lời hơn 1,16 tỷ đồng .