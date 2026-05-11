Phó chủ tịch Quốc hội nói việc liên quan sửa đổi chế độ tiền lương

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, nhiều ý kiến sau khi có quyết định sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể.

Sáng 11/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 và tháng 4.

Công việc cấp xã tăng nhưng chế độ chưa tương xứng

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao việc Quốc hội sẽ giám sát tối cao chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính".

Đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công và xử lý các tồn tại sau khi tinh gọn bộ máy.

Cũng theo bà Nga, cử tri còn băn khoăn về khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng. Bên cạnh đó, người dân cũng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Điều hành phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết, đi tiếp xúc cử tri có rất nhiều ý kiến sau khi có quyết định sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Việc cắt 30% phụ cấp đối với đội ngũ này sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là điều cử tri kiến nghị xem xét. Cùng đó, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng bản, chi hội trưởng các đoàn thể cũng bị giảm phụ cấp.

Phòng chuyên môn cấp xã phải làm việc với 7 sở, ngành

Điểm đáng lưu ý khác, đại biểu phản ánh, các phòng chuyên môn của xã, phường hiện nay, như phòng kinh tế phải làm việc với 7 đầu mối của các sở, ngành cấp tỉnh; phòng văn hóa - xã hội liên quan đến 6 đầu mối cấp tỉnh nên khối lượng, nhiệm vụ và thủ tục dồn vào rất nhiều.

Trong khi đó, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về năng lực, kinh nghiệm cũng như khả năng thích ứng với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế. Mức phụ cấp của đội ngũ này cũng rất thấp nên quan tâm hơn vấn đề này.

Về chủ trương sắp tới sẽ sáp nhập thôn, tổ dân phố, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chia sẻ, nhiều cán bộ lo lắng không biết có được tăng phụ cấp không, chế độ, chính sách có đáp ứng được không khi khối lượng công việc quá lớn.

“Nếu chế độ, chính sách không có gì, một số anh em có thể bỏ việc”, ông Định nêu. Ngoài khoản chi của Trung ương, ông Định cũng hoan nghênh các địa phương dành nguồn lực bồi dưỡng thêm cho cán bộ cơ sở.

Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh cũng phản ánh, cử tri rất quan tâm chế độ, chính sách của cán bộ cấp cơ sở, cũng như điều kiện làm việc tại đây. Khi đi vào Gia Lai, ông cho biết, có những nơi 2 trụ sở giữa Đảng và chính quyền cách nhau 15 km, cơ sở vật chất còn khó khăn.

Về khối lượng công việc, mỗi phòng ở cấp xã làm việc của 7 sở, ngành khác nhau. Trong khi đó, chất lượng cán bộ cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại. Từ đó, ông đề nghị phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu.