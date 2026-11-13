Phim Việt đảo điên

Thị trường điện ảnh Việt 2026 chứng kiến “làn sóng” đổ bộ của trên 70 dự án. Trong cuộc đấu khốc liệt, một số đạo diễn nhanh chóng nhập cuộc tốt và tạo ra hiện tượng phòng vé.

An Anh Ảnh: NSX

Điện ảnh Việt đã đi qua 3/4 chặng đường. Chỉ còn quý cuối cùng, thị trường phim nội địa sẽ khép lại một hành trình dài, sôi động và không ít dấu ấn.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé trong 9 tháng đầu năm ghi nhận con số hơn 4.800 tỷ đồng . Trong đó, phim Việt dắt túi hơn 2.781 tỷ đồng .

Hành trình bùng nổ của điện ảnh Việt, với hàng chục tác phẩm điện ảnh thay nhau giới thiệu đến khán giả, những cột mốc doanh thu liên tiếp được phá vỡ. Không chỉ số lượng, sự xuất hiện của nhiều đạo diễn đầu tay với phong cách làm phim độc đáo cũng mang lại nguồn sức sống mới cho thị trường phim. Sự thay đổi của thị trường điện ảnh Việt đang thể hiện ngày càng rõ ràng và vi tế hơn bao giờ hết.

Doanh thu phòng vé 9 tháng 4.800 tỷ đồng Phần của phim Việt 2.781 tỷ đồng Phim vượt mốc 100 tỷ đồng 12 phim

2.781 tỷ đồng và biến số của phim Việt

2026 là năm chứng kiến sự bùng nổ của phim Việt. Từ đầu năm nay đến nay, trung bình mỗi tháng đều có 4-5 dự án trình làng.

Dữ liệu từ phòng vé cho thấy tổng doanh thu 3 quý vượt quá 2.781 tỷ đồng . Trong đó, 6 tháng đầu tiên, phim Việt thu về 2.076 tỷ đồng , trong phim các dự án ngoại ghi nhận 1.104 tỷ đồng . Thị phần của phim Việt chiếm 65,3%. Tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức 25,5%.

Đến quý 3, tổng doanh thu là 1.626 tỷ đồng , phim Việt chiếm khoảng 705,9 tỷ đồng và phim nhập khẩu là 901 tỷ đồng . Phim nội địa chiếm thị phần 43,9%, tỷ lệ lấp đầy: 23,6%. Trong đó, doanh thu tháng 9 phụ thuộc lớn vào Trại buôn người. Nếu không tính doanh thu của phim, tháng 9 chỉ đạt 411,4 tỷ đồng , thấp nhất quý và giảm 28% so với tháng 8.

Báo cáo mới nhất của Cinemark về thị trường điện ảnh Việt (dựa trên số liệu từ Box Office Vietnam và Cinemark Social Listening) cho thấy TP.HCM và Hà Nội vẫn là hai thị trường giữ vai trò “đầu tàu”, đóng góp lớn nhất cho phòng vé Việt. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, hai thành phố này chiếm 54,6% tổng doanh thu. Đến 3 tháng gần nhất, con số này là 61,4%. Sau TP.HCM, Hà Nội, các địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ… cũng đang là những thị trường tiềm năng của ngành.

6 tháng đầu năm 65,3% thị phần phim Việt 2.076 tỷ 1.104 tỷ Tỷ lệ lấp đầy rạp 25,5% TP.HCM và Hà Nội chiếm 54,6% Quý 3 43,9% thị phần phim Việt 705,9 tỷ 901 tỷ Tỷ lệ lấp đầy rạp 23,6% TP.HCM và Hà Nội chiếm 61,4%

Phim Việt Phim Việt

Phim nhập khẩu Phim nhập khẩu

Nguồn: Box Office Vietnam, Cinemark

Trại buôn người, Thỏ ơi, Phí phông và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là 4 phim Việt ăn khách năm nay.

Tính đến cuối tháng 10, thị trường điện ảnh Việt có 12 bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng . Trong đó, bộ phim dẫn đầu bảng tổng sắp năm nay là Trại buôn người ( 485 tỷ đồng ). Tiếp đến gồm Thỏ ơi ( 450 tỷ đồng ), Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ( 208 tỷ đồng ), Phí Phông ( 201 tỷ đồng ), Ma xó ( 146 tỷ đồng ), Quỷ nhập tràng 2 ( 133 tỷ đồng ), Thiên đường máu ( 126 tỷ đồng ), Heo năm móng ( 124 tỷ đồng ), Hẹn em ngày nhật thực ( 118 tỷ đồng ), Tài ( 113 tỷ đồng ).

Doanh thu tính đến cuối tháng 10, tỷ đồng Mốc 100 tỷ 1. Trại buôn người

485 2. Thỏ ơi

450 3. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu

208 4. Phí Phông

201 5. Ma xó

146 6. Quỷ nhập tràng 2

133 7. Thiên đường máu

126 8. Heo năm móng

124 9. Hẹn em ngày nhật thực

118 10. Tài

113 Nguồn: Box Office Vietnam

Số lượng phim kinh dị trăm tỷ vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Trong 12 dự án trăm tỷ, số lượng phim thuộc thể loại kinh dị vẫn chiếm áp đảo.

Hiện tượng phòng vé của 10 tháng qua phải kể đến Trại buôn người. Tác phẩm không ra mắt vào dịp lễ, Tết hay đến từ một tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh Việt. Dự án cũng không quy tụ một ngôi sao phòng vé đình đám. Thậm chí, dự án đầu tay của Toni Dương Bảo Anh còn nhận nhiều ý kiến trái chiều khi mới phát hành. Song Trại buôn người lại tạo ra một cơn sốt suốt một hơn một tháng công chiếu. Phim liên tiếp phá vỡ những kỷ lục về doanh thu. Không mất quá nhiều thời gian, tác phẩm “hất cẳng” Thỏ ơi để chiếm ngôi phim Việt ăn khách nhất năm 2026. Tác phẩm cũng chính thức lọt vào top 3 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất, chỉ xếp sau Mai (Trấn Thành) và Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền).

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, việc thị trường điện ảnh liên tiếp có những tác phẩm trên 400 tỷ đồng là tín hiệu rất tích cực về quy mô, sức mua và niềm tin của khán giả. Những kỷ lục phim có doanh thu “khủng” liên tiếp lập ra cho thấy khi có sản phẩm phù hợp, công chúng sẵn sàng mua vé, trở lại rạp và chủ động lan tỏa câu chuyện Việt Nam. Nói cách khác, thị trường không thiếu khán giả dành cho phim Việt, vấn đề là đội ngũ đạo diễn, sản xuất có tạo ra được những tác phẩm thực sự xứng đáng với kỳ vọng ấy hay không.

Diễn viên Việt chạy đua, đóng 7 phim/năm

Tỷ lệ thuận với số lượng dự án là sự gia nhập đông đảo của dàn diễn viên. Trong 10 tháng qua, hàng nghìn diễn viên, TikToker, hoa hậu, ca sĩ… đều lần lượt hiện diện ở các dự án điện ảnh lớn, nhỏ. Trong số đó, không ít ngôi sao vắng bóng nhiều năm ở thị trường phim, cũng trở lại, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt.

NSƯT Hạnh Thúy 7 phim năm 2026 Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực, Phí phông, Ma xó, Người mẹ xấu, Người được chọn Hồng Ánh 7 phim năm 2026 Ai thương ai mến, Con kể ba nghe, Tài, Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Mesdames Thanh Sắc Quang Tuấn 4 phim năm 2026 Quỷ nhập tràng 2, Quỷ bắt hồn, Huyết thống, Con mắt thứ ba Quách Ngọc Ngoan 4 phim năm 2026 Báu vật trời cho, Trại buôn người, Hộ linh tráng sĩ, Huyết thống Võ Tấn Phát 4 phim năm 2026 Báu vật trời cho, Anh hùng, Heo 5 móng, Lên hương Tuấn Trần 3 phim năm 2026 Báu vật trời cho, Hộ linh tráng sĩ, Trại giam hạnh phúc

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Hai cái tên xuất hiện nhiều nhất trong 10 tháng qua phải kể đến NSƯT Hạnh Thúy và Hồng Ánh. Cả hai diễn viên đều góp mặt ở 7 dự án trong năm nay.

NSƯT Hạnh Thúy được kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” khi hiện diện ở chuỗi dự án trên trăm tỷ như Tài (Mai Tài Phến), Quỷ nhập tràng 2 (Pom Nguyễn), Hẹn em ngày nhật thực (Lê Thiện Viễn), Phí phông (Nguyễn Quốc Trung), Ma xó (Phan Bá Hỷ). Tới đây, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi tham gia hai bộ phim sắp sửa trình làng gồm Người mẹ xấu (Hoàng Tuấn Cường), Người được chọn (Mai Thế Hiệp).

Diễn viên Hồng Ánh cũng lần lượt đóng chính, phụ ở nhiều dự án như Ai thương ai mến, Con kể ba nghe, Tài, Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Mesdames Thanh Sắc. Minh tinh Hồng Đào duy trì phong độ khi tham gia Lên hương, Ngày con còn mẹ, Người mẹ xấu.

Ở dàn diễn viên nữ, màn tái xuất của một số cái tên như Mỹ Tâm, Lan Ngọc, Thanh Hằng, Đỗ Thị Hải Yến… cũng thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả yêu điện ảnh.

Trong khi đó, bộ tứ diễn viên nam “đắt show” nhất hiện tại gồm Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Steven Nguyễn và Võ Tấn Phát. Các diễn viên đều dắt túi ít nhất 4 dự án, tính đến thời điểm hiện tại.

Trong đó, Quang Tuấn đóng Quỷ nhập tràng 2, Quỷ bắt hồn, Huyết thống, Con mắt thứ ba. Tiếp sau là Quách Ngọc Ngoan với Báu vật trời cho, Trại buôn người, Hộ linh tráng sĩ, Huyết thống. Võ Tấn Phát cũng tham gia các phim Báu vật trời cho, Anh hùng, Heo 5 móng, Lên hương.

Steven Nguyễn cũng không kém cạnh khi hiện diện ở các dự án Trại buôn người, Chị chị em em 3, Người mẹ xấu, Bắt cá ba tay. Anh cũng là trường hợp đầu tiên của điện ảnh Việt khi chỉ tham gia hai phim trong hai năm (Mưa đỏ và Trại buôn người), tổng doanh thu vượt quá mốc 1.000 tỷ đồng . Dự án điện ảnh gần nhất có Steven Nguyễn cũng vừa dắt túi trăm tỷ đồng là Chị chị em em 3.

Sau Steven Nguyễn là Tuấn Trần. Nam diễn viên lần lượt góp mặt trong Báu vật trời cho, Hộ linh tráng sĩ, Trại giam hạnh phúc. Tuấn Trần “mở bát” khá may mắn khi Báu vật trời cho chiếu dịp Tết Nguyên đán 2026 và thu hơn 100 tỷ đồng . Trong khi đó, anh vừa có “cú ngã ngựa” với Hộ linh tráng sĩ - bộ phim có mức kinh phí đầu tư lớn nhất của điện ảnh Việt 10 năm qua, nhưng lại chỉ thu về 38,4 tỷ đồng .

Theo phân tích từ Cinemark, thành tích phòng vé của diễn viên không hoàn toàn song hành với kết quả từng dự án. Đơn cử, Quách Ngọc Ngoan góp mặt trong Trại buôn người và Hộ linh tráng sĩ - hai phim phát hành gần nhau nhưng có doanh thu khác biệt đáng kể.

Trong vài tháng cuối của năm 2026, hàng loạt phim Việt vẫn dồn dập ra mắt. Năm ngoái, điện ảnh nội địa ghi nhận con số không tưởng với tổng doanh thu trên 3.700 tỷ đồng . Câu hỏi: Liệu kỷ lục doanh thu này có bị phá vỡ trong năm 2026 sắp sửa có lời giải.

Tri Thức - Znews giới thiệu Quả chuông ác mộng (tên gốc: The Bell Jar), được in lần đầu tiên vào năm 1963 dưới cái tên Victoria Lucas. Cuốn sách được xem như là một cuốn bán tự truyện về cuộc đời của nữ tác giả Sylvia Plath. Nhân vật nữ chính - Esther là hiện thân của chính Sylvia, mang trong mình cái não trạng “khốn đốn” của một người nhạy cảm, bị tổn thương, mắc chứng trầm cảm trong một thời gian dài.