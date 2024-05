Phim về vũ công thoát y thắng giải Cành cọ Vàng Cannes 2024

Tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Cannes lần thứ 77, bộ phim "Anora" của đạo diễn Sean Baker đã nhận được giải Cành cọ Vàng (Palme d'Or).

Cành cọ Vàng, giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim Cannes, đã được trao cho bộ phim hài kịch lãng mạn Anora của đạo diễn người Mỹ Sean Baker. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình giữa nữ vũ công New York (Mikey Madiso) và một chàng trai người Nga (Mark Eydelshteyn). Mối quan hệ của cả hai bị gia đình chàng trai ngăn cản, tìm cách chia rẽ.

Phát biểu nhận giải, Sean Baker tiết lộ cảm thấy bất ngờ trước kết quả này. Anh gửi lời cảm ơn tới khán giả, đặc biệt là ê-kíp làm phim đã giúp anh biến giấc mơ trở thành hiện thực. Như vậy, sau hơn 2 thập kỷ kể từ The Tree of Life (2011), điện ảnh Mỹ mới có tác phẩm tiếp theo đoạt giải Palme d'Or. Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về Anatomy of a Fall.

Bộ phim của Sean Baker thắng giải thưởng danh giá nhất tại LHP Cannes 2024. Ảnh: Burnaby Now.

Bên cạnh đó, giải Grand Prix năm nay được trao cho bộ phim Ấn Độ All We Imagine as Light của đạo diễn Payal Kapadia. Tác phẩm được nhận xét nặng tính chính trị. Sau buổi công chiếu, All We Imagine as Light nhận được tràng vỗ tay kéo dài 8 phút.

Giải Nữ diễn viên xuất sắc năm nay được trao cho 4 mỹ nhân trong Emilia Pérez, gồm Selena Gomez, Édgar Ramírez, Zoe Saldaña và Karla Sofía Gascón. Tuy nhiên, Zoe Saldaña, Édgar Ramírez và Selena Gomez đều vắng mặt do bận lịch trình riêng. Giải Nam diễn viên xuất sắc thuộc về Jesse Plemons trong Kinds of Kindness.

Trước đó, Black Dog do Bành Vu Yến đóng chính đã thắng giải Nhãn quan độc đáo.