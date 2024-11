Phim 'Ngày xưa có một chuyện tình' thu 38 tỷ đồng

“Venom: Kèo cuối” mất ngôi vị đầu bảng vào tay “Mật mã đỏ”. Ra rạp từ 8/11, bom tấn có Chris Evans và The Rock chưa bùng nổ như mong đợi.

Tuần qua, có tới 5 phim điện ảnh chào sân, lần lượt là Mật mã đỏ, Đôi bạn học yêu, Ai oán trong vườn xuân, Học viện anh hùng và Đừng buông tay. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của “bộ phim bí ẩn” – tác phẩm phát hành theo hình thức chiếu phim mù, lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Cụ thể, khán giả hoàn toàn không được biết thể loại, tựa đề, nội dung cho tới đạo diễn, dàn diễn viên trong phim cho tới khi vào rạp.

Số lượng phim ra mắt đông đảo, lại đa dạng thể loại, phù hợp với nhiều đối tượng người xem. Song ngoại trừ Mật mã đỏ và Đôi bạn học yêu, những cái tên còn lại đều chưa tạo được sức hút đáng kể ngoài rạp chiếu.

Bom tấn 250 triệu USD dẫn đầu phòng vé, nhưng chưa bùng nổ

Cái tên thống trị phòng vé Việt tuần qua là Mật mã đỏ, bom tấn hành động với ngân sách khổng lồ 250 triệu USD , quy tụ những siêu sao Hollywood như The Rock và Chris Evans.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm thu về 8,6 tỷ đồng , với 84 nghìn đầu vé bán ra trên tổng số hơn 4.100 suất chiếu. Bình quân, mỗi suất chiếu Mật mã đỏ bán ra 20 vé - con số không thực sự ấn tượng với một phim bom tấn quốc tế trong tuần mở màn.

Riêng trong ngày Chủ nhật, phim dắt túi 3 tỷ đồng , trên khoảng 2.300 suất chiếu. Tính tới tối 10/11, tổng doanh thu Mật mã đỏ chạm mốc 10 tỷ.

Mật mã đỏ có ngân sách 250 triệu USD .

Mật mã đỏ xoay quanh chuyện Ông già Noel bị Phù thủy Giáng sinh bắt cóc, hòng chiếm đoạt sức mạnh. Đội trưởng đội an ninh Bắc Cực Callum Drift (The Rock) bất đắc dĩ phải phối hợp cùng thợ săn tiền thưởng Jack O’Malley (Chris Evans), giải cứu Santa trước đêm Giáng sinh.

Đội ngũ biên kịch, đạo diễn phim trước đó đều có những dự án rất thành công, điển hình như 2 phần Jumanji, Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw, The Fate of the Furious, Fast Five, Fast & Furious 6 hay Furious 7...

Theo The Wrap, phim “ngốn” 250 triệu USD tiền sản xuất. Điều này đồng nghĩa Mật mã đỏ không chỉ là dự án đắt nhất từng được Amazon thực hiện, mà còn là tác phẩm Giáng sinh được đầu tư "khủng" nhất từ trước tới nay.

Song, màn chào sân tại thị trường Việt của phim lại chưa bùng nổ như kỳ vọng. Tác phẩm chỉ có khoảng 2.000 suất chiếu mỗi ngày, trong khi tỷ lệ đặt vé cũng không thực sự ấn tượng. Với thành tích này, việc Mật mã đỏ chạm tay tới cột mốc doanh thu 50 tỷ ở Việt Nam rất khó xảy ra.

Cuộc cạnh tranh vị trí á quân phòng vé tuần qua diễn ra căng thẳng giữa Venom 3 và phim Việt Ngày xưa có một chuyện tình. Doanh thu 2 tác phẩm bám đuổi khá sít sao.

Kết quả, chiến thắng thuộc về Ngày xưa có một chuyện tình. Đứa con tinh thần của Trịnh Đình Lê Minh bán được 75 nghìn vé cuối tuần qua, thu về 6,7 tỷ đồng . Cho tới hiện tại, tổng doanh thu phim chạm mốc 38 tỷ.

Ngày xưa có một chuyện tình thu gần 40 tỷ đồng .

Trao đổi với Tri thức - Znews, đạo diễn cho biết doanh thu hiện tại chưa đạt kỳ vọng ban đầu, nhưng anh cùng ê-kíp muốn hành trình phòng vé của phim “đi chậm mà chắc”. Anh hy vọng tác phẩm có thể chiếu lâu dài và khán giả thưởng thức với tâm thế bình thản, sau đó lan truyền, chia sẻ giúp phim tiến xa hơn.

Xếp ngay sau phim của Trịnh Đình Lê Minh là Venom 3. Phim kiếm được 6,5 tỷ đồng trên gần 3.000 suất chiếu. Tổng số tiền phim thu được tại thị trường Việt tới nay đã vượt 80 tỷ đồng . Song với tốc độ hiện tại, cơ hội để Venom 3 chạm mốc doanh thu trăm tỷ không cao.

Phim quốc tế ồ ạt đổ bộ

Vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp thuộc về Đôi bạn học yêu, mới ra rạp từ 8/11. Bộ phim rom-com của Hàn Quốc lấy bối cảnh thành phố Seoul, theo chân đôi bạn với cá tính khác biệt trở thành tri kỷ, về sống chung một nhà.

Kịch bản phim sáng tạo, cách kể chuyện cũng rất đặc biệt, phá vỡ khuôn mẫu phim hài/tình cảm thường thấy. Đặc biệt, màn trình diễn đầy cảm xúc của hai ngôi sao trẻ Kim Go Eun và Noh Sang Hyun khiến tác phẩm ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người xem. Nhiều cây bút nhận định Đôi bạn học yêu là một trong số cái tên ấn tượng nhất từ thị trường điện ảnh xứ kim chi trong năm 2024.

Đôi bạn học yêu được nhận xét là phim Hàn hay nhất nhì trong năm 2024.

Thể loại rom-com vốn không phải món ăn tinh thần yêu thích của khán giả Việt. Song, bộ phim của E.Oni vẫn thu về hơn 3 tỷ đồng trong dịp cuối tuần, chỉ với khoảng gần 1.300 suất chiếu.

Trong khi đó, những phim quốc tế khác như Ai oán trong vườn xuân, Học viện anh hùng hay Đừng buông tay có thành tích khá mờ nhạt, thu chưa đầy 1 tỷ đồng .

Tuần này, rạp Việt tiếp tục chào đón thêm 8 phim mới ra rạp như Võ sĩ giác đấu 2, hậu truyện của “kiệt tác phim sử thi” Gladiator (2000) hay Cu li không bao giờ khóc (Phạm Ngọc Lân đạo diễn) - từng chiến thắng giải Phim dài đầu tay xuất sắc tại LHP Quốc tế Berlin lần thứ 74.

Bên cạnh đó, một phim Việt cũng ra rạp tuần này sau 3 ngày chiếu dưới hình thức "chiếu phim mù" là Giải cứu anh thầy của đạo diễn trẻ Nguyễn Phi Phi Anh.

Những khán giả đầu tiên của bộ phim chia thành hai thái cực, khen và chê. Phần không hiểu nổi Phi Anh muốn truyền tải điều gì, phần khác thì thích thú với những thể nghiệm phim độc đáo của đạo diễn trẻ, trong bối cảnh thị trường nội địa tràn ngập những tác phẩm kinh dị, tâm lý, hài.