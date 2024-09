Phim của Thúy Ngân kết thúc sau những tranh cãi

Dựa theo kịch bản của bộ phim Secret Love lên sóng từ năm 2013 ở Hàn Quốc, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay có sự tham gia của Thúy Ngân, Jun Phạm, Võ Cảnh… Bộ phim kết thúc chặng đường dài gồm 25 tập vào tối 5/9. Tập cuối của phim có cái kết hợp lý cho các nhân vật.

Những nhân vật chính diện có được cái kết viên mãn, còn kẻ xấu phải trả giá đắt cho những tội ác họ đã gây ra. Tuy nhiên, tập phim vẫn có nhiều tình tiết vô lý khiến khán giả khó hiểu.

Ở tập cuối cùng, mọi tội lỗi của Tuấn Kiệt (Jun Phạm đảm nhận) bị phanh phui. Hắn là tên máu lạnh, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai ngáng đường, cản trở con đường thăng tiến của bản thân, kể cả bố của bạn gái cũ hay bố ruột. Khi bị dồn vào đường cùng, Tuấn Kiệt bắt cóc Minh Huy (Võ Cảnh) và Bảo Ngọc (Thảo Tâm), sau đó dùng con chung với Thiên Ân (Thúy Ngân) để dụ cô đến nơi đang nhốt 2 người.

Tại đây, Tuấn Kiệt bắt Thiên Ân phải lựa chọn giữa Minh Huy và Bảo Ngọc. Đây là một tình tiết khá thiếu logic, bởi Bảo Ngọc vốn là tình địch của Thiên Ân, thậm chí cùng phe với Tuấn Kiệt nên việc Tuấn Kiệt bắt Thiên Ân lựa chọn giữa Bảo Ngọc với Minh Huy gây khó hiểu.

Bên cạnh đó, quá trình Tuấn Kiệt bắt cóc được Minh Huy quá dễ dàng đến mức phi lý. Sau khi nhận được hộp đồ từ Tuấn Kiệt, Minh Huy một mình đến địa điểm Tuấn Kiệt đã yêu cầu. Khi tới nơi, Minh Huy thấy trên bàn có một cốc nước nên liền uống. Khán giả không rõ yêu cầu của Minh Huy nhận được từ Tuấn Kiệt ra sao nhưng việc Minh Huy một mình tới điểm hẹn mà không có bất cứ ai đi cùng rồi lại chủ động uống cốc nước không biết từ đâu ra khiến khán giả thắc mắc.

Tiếp đó, sau khi bị yêu cầu lựa chọn giữa Minh Huy và Bảo Ngọc, Thiên Ân đúng như tính cách lương thiện được xây dựng từ đầu phim đã chọn liều mạng với Tuấn Kiệt để bảo vệ 2 người còn lại. Trong lúc giằng co, Thiên Ân lao ra đỡ đạn cho Minh Huy. Và rồi, cảnh bắt cóc dừng ở đó để chuyển sang bối cảnh bệnh viện. Tại đây, Thiên Ân được bác sĩ thông báo chỉ bị thương phần mềm nên không nguy hiểm tính mạng.

Khán giả tiếp tục phải thắc mắc về kịch bản phim. Ba người được cứu thoát bằng cách nào hay Tuấn Kiệt trỗi dậy lòng nhân từ nên buông tha cho 3 người họ. Kịch bản thứ 2 nếu có xảy ra thì cũng không phù hợp với một nhân vật được thiết lập là quá độc ác như Tuấn Kiệt. Nhưng nếu không phải như vậy thì khán giả khó có một giải đáp trọn vẹn nào để giải thích cho phân cảnh kể trên.

Trở lại tình tiết phim, Thiên Ân đã tìm thấy con ruột nhưng để tránh bé bị tổn thương nên quyết định để con sống cùng gia đình bố mẹ nuôi. Để đưa ra được quyết định này, bản thân cô cũng đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, đấu tranh. Về phần Tuấn Kiệt, anh sống tiếp phần đời còn lại sau song sắt với bản án 22 năm tù.

Sau những biến cố, Bảo Ngọc chọn ra nước ngoài sinh sống, bắt đầu cuộc đời mới. Trong khi đó, Thiên Ân và Minh Huy xa cách một thời gian dài để cả 2 nhìn lại những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, cuối cùng, họ vẫn trở về bên nhau. Bộ phim kết thúc viên mãn với nụ hôn ngọt ngào cả 2 dành cho nhau.

7 năm chưa cưới sẽ chia tay lên sóng vào thời điểm Thúy Ngân đã đóng phim nhiều năm nhưng vẫn gây nghi ngại về diễn xuất. Những bộ phim trước đó cho thấy kỹ năng của cô còn thất thường, đôi khi khá gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Trong bối cảnh như vậy, một kịch bản có nhiều bi kịch, bước ngoặt tâm lý như 7 năm chưa cưới sẽ chia tay là cơ hội để Thúy Ngân chứng minh bản thân. Trong những tập đầu tiên, nữ diễn viên chưa thực sự tận dụng tốt cơ hội này. Trong đó, đài từ, cách thoại là hạn chế lớn nhất của cô. Tương tự, Võ Cảnh cũng bị chê diễn cứng, gượng gạo như trả bài. Jun Phạm là người duy trì được phong độ ổn định, diễn xuất tốt nhất trong dàn diễn viên.

Sang các tập sau, Thúy Ngân cải thiện hơn. Các cảnh đau khổ, mâu thuẫn của cô được thể hiện tương đối tốt. Đặc biệt, tương tác ngọt ngào, ăn ý của Võ Cảnh và Thúy Ngân kéo về một lượng fan lớn cho bộ phim, dù kịch bản không mới mẻ.

Secret Love đạt tỷ suất người xem khủng khi lên sóng vào năm 2013 ở Hàn Quốc. Sau hơn một thập kỷ, phim được làm lại ở Việt Nam nên khó tránh kịch bản có phần cũ kỹ, không còn phù hợp với xu hướng hiện tại. Ngay cả tình tiết nhân vật phản diện bị dồn vào đường cùng rồi bắt cóc chính diện cũng là ý tưởng không mới, thậm chí được lặp đi lặp lại ở tập cuối của quá nhiều bộ phim.

Trước đó, tình tiết phim cũng gây tranh luận là quá bi đát, bi kịch chồng chất trong khi tính cách nữ chính Thiên Ân có phần nhu nhược, thậm chí dại trai, hy sinh tất cả cho người yêu, ngay cả việc ngồi tù thay. Phải đến nửa sau khi Thiên Ân thay đổi và phát triển tuyến tình cảm với Minh Huy, phản ứng trái chiều mới dần giảm xuống.

So với bản gốc, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay có một số thay đổi, chẳng hạn công việc của nhân vật nam. Ở bản gốc, nghề nghiệp của Tuấn Kiệt là công tố viên, trong khi bản Việt là luật sư. Bên cạnh đó, nhân vật Thiên Ân ở bản Hàn là con một nhưng sang bản Việt, cô có em trai. Tuy nhiên, về cơ bản, phim vẫn bám sát mạch nội dung với thông điệp về sự hi sinh trong tình yêu.

