Phim của Quách Phú Thành, Thư Kỳ liên quan đến vụ lừa đảo

Một vụ lừa đảo đầu tư phim điện ảnh đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Sự việc liên quan tới 4 công ty truyền thông và 12 bộ phim.

Ngày 23/1, tờ Sinchew đưa tin Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lan Châu và Văn phòng công an thành phố Lan Châu phối hợp đưa ra thông báo đang thu thập manh mối về vụ lừa đảo đầu tư phim điện ảnh, truyền hình. Cơ quan điều tra cho biết các nhân chứng nếu có manh mối hãy gửi tới công an.

Vụ việc liên quan tới 4 công ty và 12 bộ phim, trong đó có Mạch Lộ Nhân với sự tham gia của Quách Phú Thành, Dương Thiên Hoa và Người yêu du côn do Thư Kỳ đảm nhận vai chính.

Theo báo cáo, một nhóm tội phạm đã sử dụng các phần mềm xã hội như QQ hay WeChat để lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền mua cổ phiếu. Nhóm người này phóng đại chi phí sản xuất và lợi nhuận phòng vé dự kiến để thuyết phục. Nạn nhân của vụ việc ở nhiều thành phố khác nhau.

Phim của Quách Phú Thành, Thư Kỳ vướng ồn ào. Ảnh: Aaronkwokxx, Orientaldaily.

Một trong số đó là người đàn ông họ Qiao, 85 tuổi, ở Giang Tô. Ông được giới thiệu với một người tự xưng là quản lý dự án phim và truyền hình. Nguời này nói với ông Qiao rằng Công ty truyền thông văn hóa Bắc Kinh Eight Millimeters rất hùng mạnh và đã hợp tác với nhiều nghệ sĩ. Người này thậm chí khẳng định lợi nhuận bộ phim Mạch Lộ Nhân kiếm được có thể gấp nhiều lần kinh phí đầu tư mà không có bất kỳ rủi ro nào. Cuối cùng ông Qiao đầu tư 1,1 triệu NDT (khoảng 155.000 USD ) để có được 0,5% cổ phần ở dự án này.

Nhưng ông Qiao cuối cùng không nhận được tiền lãi. Ông cùng nhiều nhà đầu tư khác đâm đơn kiện để đòi về số tiền ban đầu.

Trong số 12 bộ phim có 4 dự án đã ra rạp, bao gồm Mạch Lộ Nhân, The Poet, Money on the Road và Fight, Mom.

Mạch Lộ Nhân, với sự tham gia của Quách Phú Thành, Dương Thiên Hoa, được phát hành năm 2019. Phim được đề cử cho Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 39. Trong khi đó, phim của Thư Kỳ hoàn thành vào năm 2019 nhưng chưa được phát hành.