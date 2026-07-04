Phi vụ chi hơn 2,5 tỷ đồng 'chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips

Khi biết Phó Đức Nam bị bắt giữ, bố đẻ nhờ người cháu tìm mối quan hệ tác động để cho con trai sớm được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong vụ án, bố mẹ của Mr Pips là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền.

Phó Đức Nam tại cơ quan công an.

Theo kết luận, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam) nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Đầu tháng 11/2024, ông Thắng thuê phòng tại khách sạn trên phố Nghĩa Tân, Hà Nội và hẹn gặp Tuấn. Sau đó, Tuấn đến gặp ông Thắng rồi thống nhất hẹn gặp luật sư tại khách sạn.

Tại đây, ông Thắng trao đổi về việc Phó Đức Nam bị bắt về hành vi đánh nhau và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan vụ án Bùi Trung Đức do Công an Hà Nội thụ lý và nhờ luật sư bào chữa cho Nam. Trao đổi xong, luật sư đi về để chuẩn bị hồ sơ đăng ký bào chữa.

Thắng tiếp tục nhờ Tuấn tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần sớm nên Tuấn gọi điện hẹn Nguyễn Đăng Quang (SN 1980, trú ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đi ăn tối.

Trong lúc ăn tối, ông Thắng nói chuyện về việc Phó Đức Nam bị bắt và Tuấn nhờ Quang tìm mối quan hệ tác động để cho Nam sớm được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Quang nói có thể giúp được việc này rồi hai người trao đổi số điện thoại để liên lạc. Sau đó, Tuấn và Thắng về khách sạn.

Sáng 2/11/2024, ông Thắng kiểm tra thấy trong tài khoản ngân hàng còn khoảng 20 tỷ đồng , cần phải rút một khoản tiền để nhờ Tuấn giữ, sau này lo việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam và khắc phục hậu quả.

Ông Thắng bảo Tuấn chở đến ngân hàng Techcombank trên đường Hoàng Quốc Việt làm thủ tục rút 5 tỷ đồng trong tài khoản mang tên ông ta, rồi tiếp tục đến chi nhánh ngân hàng MBBank trên đường Hoàng Quốc Việt rút 2 tỷ đồng từ tài khoản của mình.

Ông Thắng gửi Tuấn 7 tỷ đồng để giữ hộ. Tuấn đồng ý rồi liên lạc với mẹ vợ là bà Trần Thị Minh Lộc (SN 1955; Hà Tĩnh), nộp 7 tỷ đồng vào tài khoản của bà Lộc.

Ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn ở đường Nguyễn Khắc Viện, Hà Tĩnh. Tại đây, ông nói với Tuấn về việc đã mất hết và nhờ Tuấn tư vấn làm thế nào để không bị mất số tiền 7 tỷ đồng trên.

Tuấn hướng dẫn và đọc cho ông Thắng viết 1 giấy vay tiền, nội dung “ông Thắng nợ bà Lộc khoản tiền 10 tỷ đồng ”, thực tế không có khoản nợ này, để che giấu nguồn gốc số tiền trên và hợp thức hoá lý do nộp tiền mặt vào tài khoản bà Lộc.

Vài ngày sau, Tuấn đưa tờ giấy vay tiền có chữ ký Phó Đức Thắng cho bà Lộc, hướng dẫn bà Lộc ký tên vào giấy vào dặn nếu sau này có ai hoặc cơ quan nào hỏi thì nói số tiền 7 tỷ đồng trong tài khoản là tiền do ông Phó Đức Thắng trả nợ.

Ngày 5/11/2024, Tuấn tiếp tục hẹn ông Thắng đi ăn tối cùng Quang. Quá trình ăn tối, Quang nói có thể giúp Nam được đi giám định tâm thần sớm và chữa bệnh. Quang bảo Thắng cần tạm ứng trước 100.000 USD , tương đương hơn 2,57 tỷ đồng , Thắng đồng ý.

Hôm sau, ông Thắng gọi điện nhờ Phó Đức Anh (SN 1991, trú ở đường Ngọc Hồi, Hà Nội) chở đến ngân hàng Techcombank rút 5 tỷ đồng rồi nhờ Đức Anh chuyển cho Quang 2,575 tỷ đồng , số tiền còn lại, Thắng nhờ Đức Anh giữ để thăm nuôi, tiếp tế cho Phó Đức Nam.

Sau đó, Thắng gọi cho Quang nói sẽ nhờ Đức Anh chuyển số tiền đã thoả thuận cho Quang. Quang gọi điện thoại cho em gái là Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên nhờ nhận tiền.

Em gái Quang bảo Đức Anh nộp 1,3 tỷ đồng vào tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Đăng Thao (SN 1991), số tiền 1,275 tỷ đồng còn lại nộp vào tài khoản của Quang.

Sau đó Quang chuyển gần 1 tỷ đồng vào tài khoản mở tại Công ty CP chứng khoán FPTS để trả nợ, ngoài ra dùng chi tiêu cá nhân.

Về phần Thao, sau khi nhận tiền, Thao đổi tiền mặt và giao 1,3 tỷ tiền mặt cho Nguyễn Thế Quang (xã Lạc Thủy, Phú Thọ).

Ngày 14/11/2024, Quang đưa lại số tiền trên nhờ Thao cầm hộ và nói sẽ có người đến lấy sau. Từ đó đến nay, chưa có ai đến gặp Thao để lấy tiền. Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại số tiền 1,3 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra kết luận, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ nhưng Quang vẫn nhận số tiền 2,575 tỷ đồng của Phó Đức Thắng và hứa hẹn xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Đăng Quang phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn về Phó Đức Tuấn, bị can biết rõ Phó Đức Nam đã bị cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam và số tiền 7 tỷ đồng mà Phó Đức Thắng nhờ giữ hộ là tiền do Nam phạm tội mà có.

Tuy nhiên, Tuấn vẫn nhận số tiền này của ông Thắng rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng của mẹ vợ rồi hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc.

Đồng thời, dặn bà Lộc nếu cơ quan công an hỏi thì trình bày số tiền trên ông Thắng vay bà Lộc, mục đích để quản lý, giữ hộ, không để cơ quan điều tra xác minh, thu giữ.

Hành vi của Phó Đức Tuấn phạm tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.