Phi hành đoàn Vietjet trên chuyến bay đặc biệt tới Mỹ

Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Mỹ từ 8/1 đến 11/1 đã ghi lại những dấu ấn khó quên, đặc biệt với cộng đồng quốc tế.

Hành trình đầu tiên của Vietjet đến Mỹ không chỉ là một chuyến bay, mà còn là một cột mốc trong hành trình hội nhập và vươn xa của hãng hàng không tiên phong đến từ châu Á.

Từ TP.HCM, chiếc máy bay mang sắc đỏ vàng rực rỡ của Vietjet đã cất cánh, vượt đại dương bao la, lần đầu tiên đưa đoàn công tác đặc biệt đến Mỹ. Điểm dừng chân là các sân bay Anchorage, Alaska và Miami, Florida, nơi chiếc Airbus A330 hiện đại thực hiện sứ mệnh kết nối văn hóa và thương mại giữa hai quốc gia.

Phi hành đoàn Vietjet và chuyến bay đầu tiên đến Mỹ.

Đoàn công tác đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống đắc cử Donald Trump và các đối tác chiến lược hàng đầu, thúc đẩy những thỏa thuận hợp tác kinh tế trị giá hàng chục tỷ USD - một bước tiến đột phá cho quan hệ song phương.

Chuyến bay đặc biệt lần này mang tên gọi đầy ý nghĩa 'Hello America!", được thực hiện bằng dòng máy bay thân rộng gần 400 chỗ ngồi. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tàu bay đã vượt qua các tiêu chuẩn an toàn và an ninh nghiêm ngặt của hàng không quốc tế, khẳng định năng lực vượt trội của Vietjet trên bầu trời toàn cầu.

Máy bay Vietjet cùng quốc kỳ Việt Nam tại sân bay Miami, Mỹ.

Khoảnh khắc máy bay Vietjet hạ cánh tại sân bay Miami đã gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế với hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tung bay phấp phới trên nền trời xanh. Đó là hình ảnh của niềm tự hào không chỉ với Vietjet mà còn với hàng triệu người Việt trên toàn thế giới.

Trong suốt hành trình đến Mỹ, hình ảnh đội ngũ phi hành đoàn Vietjet đã để lại ấn tượng mạnh mẽ phong cách trẻ trung, xinh đẹp và chuyên nghiệp. Bộ đồng phục tiếp viên độc đáo, thiết kế bởi các nhà tạo mẫu châu Âu, không chỉ toát lên nét thanh lịch mà còn mang đậm bản sắc riêng của hãng, từng được vinh danh là "Đồng phục Tiếp viên hàng không đẹp nhất" bởi Now Travel Asia Awards.

Phi hành đoàn Vietjet xuất hiện nổi bật tại Mỹ.

Tại các sự kiện quan trọng, đặc biệt tại dinh thự Mar-a-Lago của gia đình Tổng thống Donald Trump, phi hành đoàn Vietjet trở thành điểm sáng, đại diện cho tinh thần tự tin và sẵn sàng vươn xa.

Các tiếp viên hàng không Vietjet cùng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại sự kiện "Friends of Vietnam Summit" ở Mar-a-Lago.

Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Mỹ không chỉ đánh dấu sự mở rộng mạng lưới hàng không, mà còn là biểu tượng cho sự tự tin và khát vọng của một Việt Nam đang vươn mình ra thế giới. Những hình ảnh đẹp từ chuyến bay này, từ chiếc máy bay Airbus A330 đến đội ngũ phi hành đoàn rạng rỡ, sẽ là nguồn cảm hứng, khẳng định vị thế của Vietjet trên bản đồ hàng không quốc tế.

Những hình ảnh ấn tượng của phi hành đoàn Vietjet tại Palm Beach, Floria, Mỹ.

Một lần nữa, "Hello America!" không chỉ là lời chào thân thiện, mà còn là cánh cửa rộng mở, khẳng định bản lĩnh và khát vọng của một Việt Nam đổi mới.