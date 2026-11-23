Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập diễn ra ngày 20/11 là dịp PhenikaaMec nhìn lại hành trình phát triển của thương hiệu.

Bên cạnh đó, PhenikaaMec cũng tri ân các thầy, cô giáo và khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

730 ngày ghi dấu hành trình phát triển

Ngày 22/11/2024, quyết định thành lập Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) được ký, đánh dấu bước ngoặt trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển hệ thống y tế hàn lâm. Ngày 16/12/2024, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động, mở cánh cửa đón những người bệnh đầu tiên.

GS.TS Hồ Xuân Năng gửi lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm thành lập bệnh viện.

Sau 2 năm, PhenikaaMec ghi nhận 500.000 lượt thăm khám và điều trị, 27.000 lượt điều trị nội trú, 5.000 lượt điều trị ngoại trú, 5.500 ca phẫu thuật và 3.500 em bé chào đời. Bệnh viện đồng thời thực hiện 260.000 dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, 4.000 lượt chụp PET/CT, 312 trường hợp can thiệp động mạch vành, 18.346 ca nội soi tiêu hóa và 16.158 lượt tiêm chủng. Hệ thống hiện có 30 chuyên khoa và trung tâm chuyên sâu đi vào hoạt động.

Đằng sau mỗi con số là hành trình chăm sóc, một nỗ lực chuyên môn và niềm tin được gửi gắm. Đó cũng là động lực để PhenikaaMec tiếp tục hoàn thiện năng lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Kết nối Viện -Trường, phát triển bằng tri thức và khoa học

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa nhấn mạnh 2 năm qua là những bước đi đầu tiên trên hành trình kiến tạo khát vọng lớn hơn: Xây dựng PhenikaaMec trở thành hệ thống y tế hàn lâm hiện đại, nơi y đức, tri thức và khoa học cùng hội tụ vì sức khỏe con người.

Với nền tảng kết nối Viện - Trường, PhenikaaMec chú trọng phát triển chuyên môn sâu, đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo đội ngũ thầy thuốc có tâm, có tầm, từng bước tiệm cận chuẩn mực y học quốc tế. Mô hình này tạo sự gắn kết giữa thực tiễn khám chữa bệnh, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

GS.TS Hồ Xuân Năng tri ân 146 bác sĩ, cán bộ y tế PhenikaaMec cũng đồng thời là giảng viên tại Đại học Phenikaa.

Tính đến nay, bệnh viện thực hiện 43 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và cấp quốc gia, công bố 59 bài báo, báo cáo khoa học; triển khai 74 hoạt động hợp tác, chuyển giao kỹ thuật quốc tế; tổ chức 23 hội nghị, hội thảo khoa học và 122 chương trình đào tạo. Đáng chú ý, 146 cán bộ, nhân viên đồng thời công tác tại Bệnh viện và Đại học Phenikaa, tạo cầu nối giữa thực tiễn lâm sàng và đào tạo.

Bệnh viện triển khai kỹ thuật giải trình tự gene chuyên sâu trên nền tảng Oxford Nanopore, góp phần mở rộng năng lực xét nghiệm và hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh lý phức tạp. Song song đó, PhenikaaMec chuẩn hóa chất lượng theo hệ thống quản lý ISO 9001:2015, tiêu chuẩn ISO 15189:2022 cho phòng xét nghiệm y khoa và đang triển khai bộ tiêu chuẩn của Ủy ban Liên hợp Quốc tế (Joint Commission International - JCI).

GS.TS Hồ Xuân Năng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phenikaa, khẳng định đầu tư cho y tế không chỉ là đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, mà quan trọng hơn là đầu tư cho con người, tri thức, năng lực nghiên cứu và giá trị đóng góp lâu dài cho xã hội.

Tri ân những người thầy, tiếp nối dòng chảy tri thức y khoa

Trong khuôn khổ chương trình, PhenikaaMec dành phần trang trọng để tri ân các thầy giáo, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. GS.TS Hồ Xuân Năng tặng hoa chúc mừng bệnh viện; ban lãnh đạo bệnh viện cùng tri ân các thầy cô đang công tác tại bệnh viện và tham gia giảng dạy.

Mô hình Viện - Trường là thế mạnh tại PhenikaaMec khi đào tạo gắn với thực hành, nghiên cứu gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tri thức được tiếp nối qua nhiều thế hệ thầy thuốc.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec, Đại học Phenikaa cùng các bác sĩ, cán bộ y tế chúc mừng ngày lễ kỷ niệm.

Từ những viên gạch đầu tiên đến dấu ấn hôm nay, PhenikaaMec tiếp tục phát triển hệ thống y tế đa chuyên khoa chuyên sâu, đồng bộ, hiện đại, kết nối phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng trong hành trình chăm sóc liền mạch. Trên nền tảng y đức, tri thức, khoa học và tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” của Tập đoàn Phenikaa, bệnh viện hướng tới cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và thông thái hơn.