Phê chuẩn ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch thành phố Hải Phòng

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 719/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 20/4, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, ông Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng với 100% phiếu tán thành.

Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê quán tỉnh Gia Lai. Quá trình công tác, ông từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Đồng thời, tại Quyết định số 718/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

Ông Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Tiến Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Văn Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hoàng Minh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.