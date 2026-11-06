Phát triển quần vợt ở Uzbekistan

Phát triển quần vợt được coi như một trong những “thuật cai trị” của Uzbekistan.

Trong những câu chuyện nhuốm màu truyền kỳ về quần vợt, không thể bỏ qua chuyện tại đất nước Uzbekistan vùng Trung Á. Đó từng là xứ sở mà việc chơi quần vợt được coi là “nghĩa vụ”. Kamolitdin Okbutalev ngồi sau chiếc bàn của mình để suy tính việc phát triển quần vợt. Ông là phó thị trưởng của thành phố nhỏ Gulistan nằm bên rìa sa mạc Kyzylkum, một trong những sa mạc lớn nhất thế giới.

Gulistan từng là trạm dừng chân của những đoàn người buôn bán theo “con đường tơ lụa” nhiều thế kỷ trước. Một phó thị trưởng mà phải đi suy tính việc này nghe cũng hơi kỳ cục. Nhưng không làm vậy, Okbutalev mất chức. “Sau năm 1991, Phủ tổng thống Uzbekistan đã ra sắc lệnh phải phát triển quần vợt với quy mô lớn. Tất cả các lãnh đạo vùng miền phải dự phần vào việc phát triển đó, mọi người dân phải chơi, giàu nghèo không là sự bào chữa”, Okbutalev nói.

Denis Istomin được coi như tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt Uzbekistan. Ảnh: The Peninsula.

Uzbekistan có một số nhà thể thao nổi tiếng, như võ sĩ boxing hạng nặng Chagaev, tay đua xe đạp Abdoujaparov từng vài lần giành giải Áo xanh ở cuộc đua Tour de France. Khi trước, đội bóng đá Bunyodkor thuê cả cầu thủ Rivaldo lẫn huấn luyện viên Scolari trứ danh và sẵn sàng trả 5 triệu USD để chỉ đá trận giao hữu với câu lạc bộ Barcelona.

Nhưng sao lại là quần vợt? Bởi cố Tổng thống Islam Karimov là người mê quần vợt. “Sinh thời, ông ấy chơi ít nhất 4 buổi mỗi tuần. Cú forehand của ông rất đẹp, cú backhand còn đẹp hơn, giao bóng tốt, smash tuyệt vời”, Genrikh Dashevsky, người từng huấn luyện ông Karimov, cho biết.

Cố Tổng thống Karimov nói phát triển quần vợt thì ai dám cãi? Từ năm 1991 đến giờ, hơn 500 cụm sân quần vợt được dựng lên ở khắp Uzbekistan, riêng thủ đô Tashkent là gần 200 cụm sân. Bất chấp việc có lúc 45% dân số Uzbekistan có mức thu nhập dưới 1,25 USD /ngày, nghĩa là dưới mức nghèo khó.

Thành phố Gulistan với 80.000 dân cũng có cụm sân Alpomysh, gồm một sân trong nhà và 6 sân ngoài trời với giá xây dựng 3 triệu USD , mà bất kỳ thành phố hiện đại nào khác phải thèm muốn.

Thật ra, họ làm thế không phải để thỏa mãn sự đam mê quần vợt của cá nhân họ, vì nếu như vậy, họ chỉ cần xây vài sân tiêu chuẩn hoàng gia trong dinh thự của họ là được. Phát triển quần vợt được coi như một trong những “thuật cai trị” của họ.

“Các nhà chính trị coi đây là cơ hội lớn để giành uy tín cho địa phương mình, không ai muốn chơi tệ ở giải Havas”, Okbutalev nói. Trẻ em đến sân không phải mang gì, vợt và bóng đều do chính phủ cấp. Từ 20 năm nay, họ đang tổ chức giải Tashkent Open thuộc hệ thống WTA. Họ cũng đã có một số tay vợt bản địa và cả nhập tịch từ Nga lọt vào top 100 nam và nữ thế giới: Iroda Tulyaganova, Akgul Amanmuradova, Denis Istomin, Farrukh Dustov.