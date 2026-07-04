Phát triển công nghệ chiến lược: Đã có 28 đề xuất từ các bộ, ngành

Bộ KH&CN nhận thấy có một số nhóm bài toán công nghệ có mức độ sẵn sàng cao, có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu trong năm 2026 như AI Camera, robot di động tự hành...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu. Ảnh: Vietnam+.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết đến ngày 1/7, bộ đã tiếp nhận 28 hồ sơ đề nghị của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ chiến lược.

Theo kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để rà soát, thẩm định các đề xuất, các bài toán liên quan đến công nghệ chiến lược. Mặc dù đây đều là những bài toán lớn, mới và rất khó, nhưng theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn thành thẩm định toàn bộ nội dung và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7.

Thông tin thêm tại Họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/7, ông Phương cho biết thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công nghệ chiến lược.

Ngay trong tháng 5/2026, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6/5/2026 giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho các bộ, ngành, Thủ tướng đã trực tiếp chủ trì hai cuộc họp về lĩnh vực này. Trong ngày hôm qua (3/7), mặc dù trong tháng 6 đã họp, song Thủ tướng tiếp tục chủ trì thêm một cuộc họp để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng cho biết Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hiện là Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về công nghệ chiến lược cũng đã chủ trì 5 cuộc họp, đồng thời đi thăm, làm việc với 3 doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến công nghệ chiến lược. Thời gian qua, toàn bộ lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng đều rất quan tâm, chỉ đạo sâu sát các bộ, ngành.

Trước đó, tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đến cần tập trung nguồn lực cho công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược, lấy hiệu quả thương mại hóa làm thước đo. Theo đó, đến ngày 1/7, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 28 hồ sơ đề nghị của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ chiến lược. Theo kế hoạch, bộ sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để rà soát, thẩm định các đề xuất, các bài toán liên quan đến công nghệ chiến lược.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh qua rà soát sơ bộ các đề xuất của các bộ, ngành gửi đến, cơ quan này nhận thấy có một số nhóm bài toán công nghệ có mức độ sẵn sàng cao, có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026 như: AI Camera, robot di động tự hành, các sản phẩm UAV, nền tảng giáo dục thông minh và một số sản phẩm vaccine, sinh phẩm, công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

“Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bài toán về công nghệ chiến lược phải lấy hiệu quả thương mại làm thước đo cho các sản phẩm chiến lược. Bộ đánh giá đây là những nhóm công nghệ mà Việt Nam đã có một số kết quả bước đầu hoặc có mẫu thử nghiệm. Hiện có những doanh nghiệp trong nước đã sẵn sàng tham gia, có năng lực, có đủ năng lực và có mong muốn sẵn sàng tham gia bài toán này, họ có thị trường và có những địa chỉ ứng dụng cụ thể,” ông Phương nói.

Ông Phương cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá một số lĩnh vực có thể tham gia được như quản lý đô thị, giao thông, an ninh, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, logistics, y tế và giáo dục. Theo ông Phương, các công nghệ này có khả năng được đưa vào giải quyết các bài toán trong lĩnh vực này và có thể giải quyết được ngay. Tuy nhiên, công nghệ chiến lược là lĩnh vực mới, khó và liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

“Vì thế, bắt buộc phải có sự vào cuộc của người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ và các địa phương. Điều này hoàn toàn đúng với tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp Chính phủ sáng nay, đó là người đứng đầu phải thực sự quyết tâm, thực sự vào cuộc thì việc triển khai mới đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước,” ông Phương nhấn mạnh.

Ông Phương cũng lưu ý, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược nói riêng, đây là nhiệm vụ rất khó, thường mang tính dài hạn, gắn với năng lực tự chủ và năng lực cạnh tranh quốc gia. Do đó, các công nghệ chiến lược có độ phức tạp cao (như vệ tinh, đường sắt tốc độ cao hay các công nghệ liên quan đến đất hiếm), cần có quá trình nghiên cứu, phát triển kỹ lưỡng cùng lộ trình cụ thể đến năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030.

“Chúng ta không thể kỳ vọng tất cả các công nghệ chiến lược đều có kết quả cụ thể ngay trong năm 2026. Tuy nhiên, với quyết tâm của tất cả các bộ, ngành, địa phương cùng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi tin tưởng rằng đến cuối năm 2026, Việt Nam sẽ bước đầu đạt được một số kết quả cụ thể trong phát triển công nghệ chiến lược như tôi vừa trình bày,” ông Phương nhấn mạnh.