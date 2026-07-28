Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng du lịch, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe.

Ngày 28/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, Đội CSGT đường bộ số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng du lịch chạy tuyến Hà Nội - Tà Xùa (Sơn La) vi phạm quy định về chở quá số người cho phép.

Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra xe khách chở quá số người cho phép.

Theo đó, qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe khách mang BKS 26E-003.67 chở 41/24 người; xe khách mang BKS 26E-003.73 chở 45/24 người và xe khách mang BKS 26F-003.72 chở 31/25 người.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời áp dụng các hình thức xử lý bổ sung gồm trừ điểm Giấy phép lái xe, tạm giữ giấy tờ liên quan và tước phù hiệu kinh doanh vận tải 1-3 tháng.

Tổ công tác kiểm tra giấy tờ tài xế ôtô khách.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh, vận chuyển hành khách, tuyệt đối không chở quá số người theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.