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Pháp luật

Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

  • Thứ ba, 28/7/2026 13:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng du lịch, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe.

Ngày 28/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, Đội CSGT đường bộ số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng du lịch chạy tuyến Hà Nội - Tà Xùa (Sơn La) vi phạm quy định về chở quá số người cho phép.

Phát hiện, xử lý, 3 xe khách, Chở quá số người ảnh 1

Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra xe khách chở quá số người cho phép.

Theo đó, qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe khách mang BKS 26E-003.67 chở 41/24 người; xe khách mang BKS 26E-003.73 chở 45/24 người và xe khách mang BKS 26F-003.72 chở 31/25 người.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời áp dụng các hình thức xử lý bổ sung gồm trừ điểm Giấy phép lái xe, tạm giữ giấy tờ liên quan và tước phù hiệu kinh doanh vận tải 1-3 tháng.

Phát hiện, xử lý, 3 xe khách, Chở quá số người ảnh 2

Tổ công tác kiểm tra giấy tờ tài xế ôtô khách.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh, vận chuyển hành khách, tuyệt đối không chở quá số người theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://cand.vn/phu-tho-phat-hien-xu-ly-3-xe-khach-cho-qua-so-nguoi-quy-dinh-post817987.html

M.Hiền/Công an nhân dân

Phát hiện xử lý 3 xe khách Chở quá số người Phú Thọ Phát hiện xử lý 3 xe khách Chở quá số người

  • Phú Thọ

    Phú Thọ
    • Diện tích: 3.533,4 km²
    • Dân số: 1.351.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 210
    • Biển số xe: 19

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