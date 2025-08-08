Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện thi thể nam giới ở kè biển Phan Thiết

  • Thứ sáu, 8/8/2025 20:00 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Thi thể một người đàn ông được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ kè cảng cá Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Đưa thi thể người đàn ông lên bờ.

Ngày 8/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông được phát hiện tử vong ở khu vực cảng cá Phan Thiết.

Vào khoảng 12h20 phút trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi vào bờ kè khu vực phía nam cảng cá Phan Thiết, trên đường Hàn Thuyên, phường Phan Thiết.

Nhận được tin báo, Công an phường Phan Thiết đã đến hiện trường và cùng với người dân đưa thi thể vào bờ.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là N.V.D (SN 1974, người địa phương). Theo gia đình, ông D. thường nhặt ve chai dọc theo kè biển trong khu vực.

Hiện, vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Cắt cabin xe đầu kéo, đưa thi thể tài xế ra ngoài

Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa, khiến tài xế xe đầu kéo tử vong, mắc kẹt trong cabin.

16:19 5/8/2025

Tìm thấy thi thể hai học sinh sau nhiều giờ mất tích

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể hai học sinh ở dưới vũng nước gần mỏ đá trên địa bàn xã Quỳnh Sơn (Nghệ An).

06:20 4/8/2025

Tìm cô gái nhảy cầu, phát hiện hai thi thể nam giới trên sông Sài Gòn

Khi tìm kiếm cô gái nhảy cầu, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể nam giới. Hiện tại cơ quan chức năng đang làm thủ tục để bàn giao 3 thi thể.

09:15 2/8/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-nam-gioi-troi-dat-o-ke-bien-phan-thiet-post1767636.tpo

Bình An/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thi thể kè Phan Thiết Lâm Đồng Bình Thuận Thi thể nam giới Thi thể Phan Thiết Thi thể trôi dạt Thi thể bờ kè Thi thể Lâm Đồng

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

  • Bình Thuận

    Bình Thuận
    • Diện tích: 7.812,8 km²
    • Dân số: 1.266.228
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 252
    • Biển số xe: 86

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý