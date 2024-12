Phát hiện tê tê Java quý hiếm lúc đi tập thể dục sáng sớm

Ngày 9/12, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã tiếp nhận một cá thể tê tê Java quý hiếm từ người dân trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong lúc đi tập thể dục, anh Phan Văn Nương (trú thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) phát hiện một cá thể tê tê Java quý hiếm trên lề đường. Sau khi bắt giữ, anh Nương nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng.

Tiếp nhận cá thể trên, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương xác định con tê tê này nặng gần 7kg, khỏe mạnh, thuộc nhóm IB. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương đã lập văn bản đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Trước đó, đầu tháng 12, Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc cũng tiếp nhận một con tê tê nặng 2,2 kg từ người dân trên địa bàn.

Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc tạm thời chăm sóc và hoàn tất các thủ tục bàn giao cá thể tê tê cho Vườn Quốc gia Cát Tiên để thả về môi trường tự nhiên trong thời gian tới.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.