Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện tài xế container tử vong trong cabin xe ở TP.HCM

  • Thứ hai, 18/5/2026 12:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 18/5, người dân tại một bãi xe trên đường Bùi Thị Xuân, phường Dĩ An, TP.HCM phát hiện nam tài xế container tử vong bên trong cabin xe.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người tại bãi xe nhận thấy container mang biển kiểm soát 50H-754.XX đậu lâu bất thường nên tiến lại kiểm tra. Khi mở cửa cabin, mọi người phát hiện nam tài xế nằm bất động bên trong.

Qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân được xác định đã tử vong nên vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

TPHCM anh 1TPHCM anh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là ông T.C. (sinh năm 1956).

Đến gần 11h cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường ban đầu, thi thể nạn nhân được xe chuyên dụng đưa về nhà xác bệnh viện để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Cháy lớn tại trạm biến áp ở TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét

Sáng 18/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại Trạm biến áp 110kV Thạnh Lộc trên đường Thạnh Lộc 16, phường An Phú Đông, TP.HCM gây ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

3 giờ trước

https://tienphong.vn/phat-hien-tai-xe-container-tu-vong-trong-cabin-xe-o-tphcm-post1844224.tpo

Nguyễn Dũng / Tiền Phong

TPHCM TP.HCM TPHCM tài xế container

    Đọc tiếp

    Mua dong gay thiet hai o nhieu dia phuong hinh anh

    Mưa dông gây thiệt hại ở nhiều địa phương

    17 giờ trước 20:40 17/5/2026

    0

    Mưa dông diện rộng từ chiều tối 16/5 đến ngày 17/5 đã gây thiệt hại nặng ở nhiều địa phương, trong đó Cao Bằng thiệt hại nặng nề nhất, tiếp đó là Đắk Lắk và Quảng Ninh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý