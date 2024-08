Phát hiện sốc về tuổi 44 khiến con người ‘già đi chỉ sau một đêm’

Phát hiện mới về những người tuổi già nhưng não teo chậm khác thường

0

Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện lý do những người thọ 80 tuổi sở hữu trí nhớ đặc biệt không thua gì người kém mình hàng chục tuổi, theo The New York Times.