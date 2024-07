Phát hiện mới về tiền bạc

Dữ liệu cho thấy khoảng cách hạnh phúc giữa người giàu và người thu nhập trung bình rộng hơn so với người thu nhập trung bình và thấp.

Một nghiên cứu mới do chuyên gia cấp cao tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania thực hiện đã tìm thấy mối liên hệ ngày càng tích cực giữa tiền bạc và hạnh phúc, theo Guardian.

Hạnh phúc hơn đáng kể



Chuyên gia Matt Killingsworth, người theo dõi mức độ hạnh phúc cho dự án nghiên cứu quy mô lớn, trackyourhappiness.org, đã lấy mẫu 33.269 người Mỹ trưởng thành có việc làm ở độ tuổi 18-65 với thu nhập hộ gia đình ít nhất 10.000 USD mỗi năm, trả lời các câu hỏi trên thang đo gọi là “sự hài lòng với cuộc sống”.

Ông cũng sử dụng dữ liệu từ những người siêu giàu có (nhóm có tài sản ròng trung bình 3 triệu- 7,9 triệu USD ) - loại dữ liệu rất hiếm và khó thu thập.

“Có lẽ những người giàu không có xu hướng dành thời gian rảnh rỗi để tham gia các cuộc khảo sát”, Nghiên cứu mang tên Money and Happiness: Extended Evidence Against Satiation (tạm dịch: “Tiền bạc và Hạnh phúc: Bằng chứng mở rộng đối với sự hài lòng) được xuất bản tự túc và chưa có bình duyệt, cho biết.

Dữ liệu cho thấy khoảng cách hạnh phúc giữa những người tham gia khảo sát siêu giàu có và thu nhập trung bình rộng hơn so với những người có thu nhập trung bình và thấp.

Trong báo cáo của Pew Research năm 2024 có tiêu đề The State of the American Middle Class (tạm dịch: Tình trạng của tầng lớp trung lưu Mỹ), người Mỹ có thu nhập trung bình được định nghĩa là những người “sống trong các hộ gia đình có thu nhập hàng năm gấp 2/3 mức thu nhập hộ gia đình trung bình quốc gia”, tức là khoảng 74.580 USD , theo điều tra dân số Mỹ.

“Sự khác biệt về sự hài lòng trong cuộc sống giữa người siêu giàu và những người có thu nhập 70- 80.000 USD (mỗi năm) lớn gần gấp ba lần sự khác biệt giữa nhóm 70- 80.000 USD (mỗi năm) và mức trung bình của hai nhóm thu nhập thấp nhất”, nghiên cứu của Killingsworth cho thấy.

Nghiên cứu cũng cho thấy những người siêu giàu “hạnh phúc hơn đáng kể so với những người thu nhập hơn 500.000 USD mỗi năm”.

Chuyên gia Killingsworth nói với Guardian rằng ông rất ngạc nhiên trước sự khác biệt lớn về mức độ hạnh phúc giữa những người siêu giàu và những người có thu nhập thấp.

“Tiền chỉ là một trong nhiều thứ quan trọng tạo nên hạnh phúc và một sự khác biệt nhỏ về thu nhập có xu hướng liên quan đến những khác biệt khá nhỏ về hạnh phúc”, ông Killingsworth cho hay. “Nhưng nếu sự khác biệt về thu nhập/sự giàu có rất lớn thì sự khác biệt về hạnh phúc cũng có thể lớn”.

Trái ngược

Những phát hiện này trái ngược với một nghiên cứu được thực hiện rộng rãi năm 2010 cho thấy hạnh phúc tăng theo thu nhập, nhưng ổn định ở mức khoảng 75.000 USD .

Vậy tại sao người siêu giàu có thể hạnh phúc hơn? Câu trả lời có vẻ hiển nhiên, nhưng Killingsworth cho biết nó “cơ bản và sâu sắc về mặt tâm lý hơn là chỉ mua sắm nhiều đồ đạc hơn”.

Ông nói: “Cảm giác kiểm soát cuộc sống tốt hơn có thể giải thích khoảng 75% mối liên hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc. Vì vậy, tôi cho rằng phần lớn những gì đang xảy ra là khi mọi người có nhiều tiền hơn, họ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cuộc sống của mình. Họ sẽ có nhiều tự do hơn để sống cuộc sống mong muốn”.

Cũng theo lời ông Killingsworth, sở thích nghiên cứu về hạnh phúc của ông bắt nguồn từ việc muốn hiểu cách làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Trớ trêu thay, một phần lý do khiến tôi quan tâm đến hạnh phúc là vì tiền bạc - thứ chúng ta coi là động lực theo đuổi - chỉ là một phần nhỏ trong phương trình tổng thể của hạnh phúc. Vậy nên, một phần lý do tôi nghiên cứu về hạnh phúc là để mở rộng tầm nhìn của chúng ta ra ngoài những thứ như tiền bạc”.

Ông nói thêm: “Chúng ta sẽ làm gì khác đi nếu coi trọng hạnh phúc? Với vai trò cá nhân, gia đình, tổ chức và xã hội? Đó là một câu hỏi dài hơi và không phải là câu hỏi mà chúng ta sẽ có câu trả lời hoàn hảo ngay lập tức”.