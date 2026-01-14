Phát hiện rùa hiếm nhất thế giới ở rừng tự nhiên Đắk Lắk

Ngày 14/1, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa cho biết trong quá trình khảo sát, các chuyên gia đã ghi nhận sự hiện diện của rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata).

Theo Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên (Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam), rùa hộp trán vàng miền Nam được xếp hạng Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh lục đỏ IUCN và nằm trong nhóm 40 loài rùa nguy cấp nhất thế giới. Đây là loài có vùng phân bố hẹp, số lượng ngoài tự nhiên suy giảm nghiêm trọng.

Rùa hộp trán vàng được phát hiện trong rừng tự nhiên Tây Hoà. Ảnh: Nhóm nghiên cứu Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên.

Ngoài rùa hộp trán vàng miền Nam, đoàn khảo sát còn ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm khác như vượn đen má vàng, voọc chà vá chân đen, điều này cho thấy hệ sinh thái rừng tại khu vực này vẫn được bảo tồn khá tốt.

Các chuyên gia nhận định, các phát hiện trên là bằng chứng khoa học quan trọng, khẳng định khu vực Tây Hòa và hệ thống rừng liên kết Đèo Cả – Sông Hinh – Tây Hòa có tiềm năng đặc biệt về bảo tồn đa dạng sinh học. Đây cũng là cơ sở để đề xuất nâng cấp rừng khu vực Tây Hòa và vùng lân cận thành Khu bảo tồn thiên nhiên trong tương lai.

Từ kết quả khảo sát, Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên kiến nghị tỉnh Đắk Lắk tăng cường tuần tra, giám sát, áp dụng công cụ SMART để theo dõi dài hạn rùa hộp trán vàng miền Nam, qua đó xây dựng các giải pháp bảo tồn hiệu quả đối với các loài động vật quý hiếm, nguy cấp toàn cầu.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa hiện quản lý và bảo vệ khoảng 27.000 ha rừng, trong đó gần 25.000 ha là rừng phòng hộ, chủ yếu là rừng tự nhiên. Việc phát hiện các loài động vật quý hiếm cho thấy công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực này đã có chuyển biến tích cực, góp phần duy trì sinh cảnh tự nhiên và đa dạng sinh học.