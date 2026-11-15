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Xã hội

Phát hiện người đàn ông tử vong ở bờ biển Nha Trang

  • Chủ nhật, 15/11/2026 12:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lúc đi dạo, người dân thấy một người đàn ông nằm bất động trên ghế công viên bờ biển Nha Trang, khi lại gần kiểm tra phát hiện người này đã tử vong.

Ngày 15/11, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang cho biết, vào tối qua (14/11) người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trên ghế công viên bờ biển Phạm Văn Đồng.

Nhận tin báo, công an phường Bắc Nha Trang đã phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

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Khu vực xảy ra vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là Dương Văn H. (sinh năm 1990, không có nơi cư trú ổn định), thường sống lang thang quanh khu vực công viên. Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm bên ngoài tử thi, bước đầu lực lượng chức năng nhận định nạn nhân tử vong do bệnh lý.

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https://tienphong.vn/phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-o-bo-bien-nha-trang-post1894511.tpo

Phùng Quang/Tiền Phong

phát hiện Nha Trang tử vong Nha Trang

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