Trước khi nhảy cầu tử vong, nam thanh niên 18 tuổi (Cà Mau) được cho vừa chia tay người yêu. Trên mạng xã hội, người này để lại dòng trạng thái “Vĩnh biệt mọi người, em mệt rồi”.

Sáng 4/11, một lãnh đạo UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên 18 tuổi nhảy cầu sông Ông Đốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h35, người dân qua cầu sông Ông Đốc phát hiện đoạn giữa cầu có một nam thanh niên trèo lên thành cầu. Thấy vậy, anh P.T.N. (26 tuổi, ngụ xã Sông Đốc) lao tới giữ nhưng không kịp, thanh niên đã thả mình xuống sông.

Rất đông người dân đến theo dõi vụ việc trên cầu sông Ông Đốc. Ảnh mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xác minh. Trên cầu ghi nhận một xe máy hiệu Wave màu đen, biển kiểm soát 69AA-739.81, cùng đôi dép và ví da có giấy tờ cá nhân mang tên N.H.T (18 tuổi, ngụ ấp Xẻo Đôi, xã Sông Đốc).

Qua xác minh ban đầu, một người bạn làm cùng tiệm hớt tóc với T. cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, T. có tâm sự chuyện buồn vì chia tay với người yêu và nói ý định nhảy cầu tự tử. Người này cũng cho biết, T. đã đưa điện thoại cho người bạn sử dụng trước khi rời đi.

Khi người bạn mở điện thoại của T., thấy trên hình đại diện ứng dụng Messenger của T. để dòng trạng thái: “Vĩnh biệt mọi người, em mệt rồi”, đến khoảng 19h40, người bạn làm cùng hay tin T. nhảy cầu sông Ông Đốc.

Ngay trong đêm, lực lượng địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhảy cầu.

Đến khoảng 2h30 sáng 4/11, thi thể nạn nhân được tìm thấy.