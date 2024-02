Phát hiện loài trăn Anaconda lớn nhất thế giới

Các nhà khoa học phát hiện loài trăn Anaconda mới ở Amazon, có thể dài tới 7,5 m và nặng gần 500 kg, trở thành loài trăn lớn nhất và nặng nhất được biết đến trên thế giới.

Loài trăn Anaconda xanh phương Bắc mới được đặt tên Eunectes akayima. Ảnh: Jame Press.

Cho đến nay, bốn loài Anaconda đã được biết đến, trong đó loài lớn nhất - Anaconda xanh - sinh sống ở các vùng nhiệt đới của Nam Mỹ như lưu vực sông Amazon, Orinoco và Esequibo, cũng như một số lưu vực sông nhỏ hơn, theo Science Times.

Những con Anaconda này, được tìm thấy ở những con sông và vùng đất ngập nước tại Nam Mỹ, nổi tiếng với tốc độ cực nhanh và khả năng bóp chết con mồi bằng cách cuộn tròn, làm chúng ngạt thở và nuốt chửng.

Một nghiên cứu kéo dài hàng thập kỷ mới được công bố đã phát hiện ra rằng trăn Anaconda xanh thực ra là hai loài khác nhau về mặt di truyền.

Các nhà nghiên cứu làm việc với người Waorani bản địa đã thu thập và nghiên cứu một số mẫu vật của loài trăn Anaconda xanh phương Bắc mới được đặt tên (Eunectes akayima) ở vùng Bameno thuộc Lãnh thổ Baihuaeri Waorani ở Amazon thuộc Ecuador.

Loài này được tìm thấy trong quá trình quay loạt phim Pole to Pole with Will Smith của National Geographic trên Disney+.

Các nhà khoa học đã ghi hình lại một số con trăn Anaconda thuộc loài mới “ẩn náu ở vùng nước nông, nằm chờ con mồi” khi họ chèo ca nô xuôi hệ thống sông Amazon.

Giáo sư Mỹ Jesus Rivas, tác giả chính của nghiên cứu, giải thích rằng lần đầu tiên ông nhận ra có nhiều hơn một loài Anaconda xanh là hơn 15 năm trước. Cùng với vợ, tiến sĩ Sarah Corey-Rivas, ông bắt đầu phân tích các mẫu để tìm kiếm sự khác biệt về di truyền.

Tuy nhiên, phải đến tận bây giờ họ mới công bố những phát hiện của mình.

Đồng tác giả nghiên cứu - tiến sĩ Bryan Fry từ Đại học Queensland cho biết: “Kích thước của những sinh vật tuyệt đẹp này thật đáng kinh ngạc - một con trăn cái mà chúng tôi bắt gặp có chiều dài gây bất ngờ là 6,3 m”.

Tiến sĩ Fry cho biết thêm người Waorani nói rằng những con trăn anaconda trong khu vực có chiều dài hơn 7,5 m và nặng khoảng 500 kg.

Loài mới này, được mô tả trên tạp chí Diversity là tách biệt với loài Anaconda xanh phương Nam được biết đến trước đó, khác biệt về mặt di truyền khoảng 5,5%.

Để so sánh, con người chỉ khác tinh tinh khoảng 2%.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này có ý nghĩa then chốt trong việc bảo tồn loài anaconda, loài săn mồi đỉnh cao và giữ vai trò quan trọng trong duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái của chúng.

Các nhà khoa học cho biết một quần thể anaconda khỏe mạnh có nghĩa là hệ sinh thái của chúng sôi động với nguồn thức ăn dồi dào và nước sạch, trong khi số lượng loài giảm có thể phản ánh tình trạng suy thoái môi trường.

Các nhà nghiên cứu viết trên The Conversation: “Vì vậy, việc biết được loài Anaconda nào tồn tại và theo dõi số lượng của chúng là rất quan trọng”.

Trăn Anaconda và môi trường sống của chúng đang ngày càng bị đe dọa do sự thu hẹp đất đai từ nông nghiệp công nghiệp hóa, cháy rừng, hạn hán, biến đổi khí hậu cũng như ô nhiễm kim loại nặng liên quan đến sự cố tràn dầu từ hoạt động khai thác dầu.

Tiến sĩ Fry cho biết: “Điều đặc biệt cấp bách là nghiên cứu xem chất hóa dầu từ sự cố tràn dầu ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh sản của loài trăn quý hiếm này”.