Phát hiện cá mái chèo khổng lồ gần 4 mét trôi dạt vào bờ biển Lâm Đồng

Cá mái chèo là loài cá hiếm, thân hình dẹt, màu bạc sáng, vây lưng có màu đỏ, thường sống ở vùng nước sâu 200-1.000 mét, bởi vậy việc cá xuất hiện gần bờ được cho là hiện tượng bất thường.

Chiều 22/3, một cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) kích thước lớn đã trôi dạt vào bờ tại vùng biển Dinh Thầy Thím, thuộc xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng.

Con cá "khổng lồ" đã nhanh chóng thu hút nhiều người dân địa phương và du khách hiếu kỳ đến xem, chụp ảnh.

Cá mái chèo dài gần 4 m, thân bạc, vây đỏ đặc trưng, xuất hiện ở vùng nước cạn là hiện tượng rất hiếm gặp. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, con cá có chiều dài thân khoảng 4 mét, dẹt, màu bạc sáng đặc trưng, phần vây lưng có màu đỏ kéo dài. Thời điểm xuất hiện, con cá vẫn còn nguyên vẹn.

Nhiều người dân địa phương cho biết, cá mái chèo là loài cá hiếm, thường sống ở vùng nước sâu từ 200 mét đến 1.000 mét và rất ít khi xuất hiện gần bờ.

Việc loài cá này dạt vào bờ được đánh giá là hiện tượng bất thường, có thể do biến động của môi trường, thay đổi nhiệt độ, dòng hải lưu hoặc tác động của các yếu tố tự nhiên khác.

Ngoài ra, cũng có thể cá bị suy yếu hoặc gặp vấn đề về sức khỏe.