Phát hiện 13 hài cốt liệt sĩ tại nơi diễn ra trận chiến ác liệt năm 1972

Lực lượng chức năng tìm kiếm được 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), nơi diễn ra trận đánh ác liệt năm 1972.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác vừa đến kiểm tra, thăm, động viên và tặng quà cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cùng các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.

Theo thống kê, đến 17h30 ngày 4/8, lực lượng tìm kiếm quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ cách mặt đất 20-50 cm. Các hài cốt liệt sĩ còn nhiều xương bị phân hủy, xương ống chân và rang. Lực lượng chức năng cũng phát hiện di vật của các liệt sĩ gồm tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh…

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (đứng thứ 3 từ phải sang) đến kiểm tra, động viên lực lượng đang thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Ảnh: Xuân Diện.

Cơ quan chức năng cũng xác định các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) hy sinh trong trận đánh ác liệt vào tháng 5/1972 tại khu vực Câu Nhi.

Hiện 13 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88 (Sư đoàn 308) tại khu vực Câu Nhi. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589, Phòng Chính trị cùng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Ảnh: Xuân Diện.

Ông Lê Hồng Vinh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở các tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát và ý kiến của nhân chứng.

Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập.

Bên cạnh đó, các lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, kết quả khảo sát thực địa cho thấy, khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) vào tháng 5/1972. Nhiều nguồn tin từ nhân chứng, người dân và các nhà nghiên cứu lịch sử trùng khớp với kết quả khảo sát, xác định nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Đặc biệt, qua giám định, xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến (chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) hy sinh trong trận chiến đấu tại Câu Nhi năm 1972. Cùng với đó, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất cũng phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường, tạo thêm cơ sở để triển khai các đợt tìm kiếm tiếp theo.