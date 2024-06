Phát động Cuộc thi ảnh “Hành động vì đại dương xanh”

Nhân Tháng hành động vì môi trường năm 2024, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát động Cuộc thi ảnh với chủ đề “Hành động vì đại dương xanh.”

Cuộc thi có sự đồng hành của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) và Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Rác thải, túi nylon, pin, đồ dùng nhựa, chất lượng không khí, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách, nhận được nhiều sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cuộc thi ảnh "Hành động vì đại dương xanh" được phát động với mục tiêu tuyển chọn các tác phẩm ảnh nghệ thuật có nội dung và ý nghĩa sâu sắc về bảo vệ môi trường biển; qua đó quảng bá đến người dân và cộng đồng quốc tế về một Việt Nam không rác thải nhựa.

Cuộc thi hướng tới việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của chính quyền địa phương, cá nhân và doanh nghiệp trong việc giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa, đặc biệt là nhựa sử dụng một lần.

Thông qua hình ảnh từ cuộc thi, Ban tổ chức kêu gọi cộng đồng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa và nhận thức rõ hơn về những tác động tiêu cực của quản lý chất thải không đúng cách đối với sức khỏe con người và môi trường; khuyến khích xả thải đúng nơi quy định và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp cộng đồng cảm nhận vẻ đẹp và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển.

Cuộc thi cũng nhằm ghi nhận cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về giảm ô nhiễm nhựa đại dương.

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp; không phân biệt tuổi tác và giới tính đều có thể gửi tác phẩm tham dự cuộc thi.

Các tác phẩm dự thi là những bức ảnh có chất lượng cao, sâu sắc mô tả cá nhân, cộng đồng có những hành động thiết thực trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển, đại dương và nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường biển đối với sự phát triển bền vững; hình ảnh miêu tả sự cấp thiết trong việc bảo vệ đại dương khỏi các tác động của ô nhiễm môi trường đặc biệt là ô nhiễm môi trường biển.

Các tác phẩm dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, góc nhìn thực tế nhằm giải quyết các vấn đề giảm ô nhiễm nhựa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, môi trường và xã hội.

Mỗi tác giả gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự cuộc thi. Các tác phẩm tham gia dự thi được gửi về Ban Tổ chức qua Website tại địa chỉ: https://cunghanhdongvidaiduongxanh.com/; qua Email tại địa chỉ: hanhdongvidaiduongxanh@gmail.com hoặc qua đường bưu điện: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Tầng 5, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 5/8/2024.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.