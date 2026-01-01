Pháo hoa rực sáng, Hà Nội bình yên bước vào năm mới

Toàn lực lượng Công an Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn để người dân vui Xuân, đón Tết Dương lịch năm 2026.

Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, Công an Hà Nội triển khai đồng bộ các phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên toàn địa bàn thành phố, nhất là tại các khu vực trung tâm, nơi diễn ra các sự kiện lớn chào đón năm mới.

Chủ động phương án từ sớm

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng từ sớm, từ xa

Thực hiện Kế hoạch của UBND TP Hà Nội về tổ chức bắn pháo hoa và Chương trình "Hà Nội Countdown 2026", ngay từ đầu giờ chiều 31/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai quân số tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm.

Từ 13h cùng ngày, toàn lực lượng đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân di chuyển, vui chơi, giải trí trong dịp Tết Dương lịch.

Cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô tập trung cao độ, đảm bảo người dân đi lại an toàn về khu vực trung tâm, đón chào thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026 tại 5 điểm với 6 trận địa; đồng thời tổ chức Chương trình "Hà Nội Countdown 2026" từ 19h ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 1/1/2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm).

Lưu lượng người và phương tiện đổ về khu vực trung tâm tăng đột biến, CAHN đã xác định rõ các khu vực trọng điểm cần tập trung bảo đảm TTATGT, TTĐT, an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện và nhân dân tham gia.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc CATP, nghe báo cáo và động viên, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tại khu vực trung tâm Thủ đô, Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp chặt chẽ với Công an các phường trên địa bàn tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các tuyến phù hợp, hạn chế tối đa phương tiện đi vào khu vực diễn ra sự kiện, tránh nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Cùng thời điểm, tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lực lượng CSGT phối hợp với Công an cấp xã và Cục CSGT - Bộ Công an tập trung điều tiết, phân luồng giao thông, phục vụ nhu cầu người dân rời thành phố trước kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhất là trên các tuyến dẫn ra cao tốc, quốc lộ trọng điểm.

Bình yên trong thời khắc đón năm mới

Khi bên ngoài phố phường rộn ràng không khí đón năm mới, thì tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, nhịp làm việc vẫn đều đặn, khẩn trương và không một phút lơ là.

Hàng chục màn hình lớn nhỏ sáng liên tục, hiển thị hình ảnh từ hệ thống camera AI phủ khắp các tuyến đường, nút giao trọng điểm của Thủ đô. Từng cán bộ, chiến sĩ ứng trực liên tục quan sát, theo dõi sát sao tình hình giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ huy, điều hành giao thông trên toàn thành phố.

Tất cả đơn vị trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, cho biết trong suốt thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tăng cường giám sát giao thông 24/24h thông qua hệ thống camera AI, tập trung tại các tuyến cửa ngõ, bến xe, nhà ga và khu vực tập trung đông người, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân.

Khi những dòng người ngày một đông hơn đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng… để chụp ảnh, vui chơi, chờ đón thời khắc Giao thừa, lực lượng CSGT và Công an cơ sở đã có mặt tại tất cả các "điểm nóng".

Camera AI và những hình ảnh phố phường Hà Nội đông đúc trước thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Trung tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 1, thông tin thực hiện nghiêm Kế hoạch của Công an thành phố, đơn vị đã triển khai 100% CBCS, bố trí lực lượng phù hợp theo từng khung giờ, từng địa bàn trọng điểm.

Bên cạnh công tác phòng, chống ùn tắc, các tổ tuần tra kiểm soát lưu động được tăng cường, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như không chấp hành đèn tín hiệu, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, thanh thiếu niên phóng nhanh, lạng lách, gây rối trật tự công cộng.

Không chỉ lực lượng CSGT, Công an các phường khu vực trung tâm cũng triển khai 100% quân số, phối hợp đồng bộ bảo đảm TTATGT, TTĐT và phòng ngừa tội phạm.

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, trực tiếp thông tin đến các địa bàn để bố trí phân luồng phù hợp.

Trung tá Lê Văn Thinh, Phó trưởng Công an phường Cửa Nam, cho biết từ 15h ngày 31/12/2025, đơn vị đã bố trí lực lượng dọc các tuyến Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo hướng về trung tâm Thủ đô và hồ Hoàn Kiếm. Lực lượng chức năng vừa giải tỏa trật tự đô thị, không để hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vừa kiểm tra các bãi trông giữ xe, ngăn chặn tình trạng tăng giá vé trái quy định để trục lợi.

Song song đó, cán bộ chiến sĩ hóa trang, tuần tra, phòng ngừa trộm cắp, móc túi được tăng cường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Tại phường Hoàn Kiếm, Công an phường đã chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm bắn pháo hoa và khu vực tổ chức "Countdown", sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, kịp thời hỗ trợ, ứng cứu người dân khi cần thiết.

Cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô sẵn sàng nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn cho người dân trong không khí đón chào năm mới.

Khi những chùm pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Thủ đô, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến trong niềm hân hoan của hàng vạn người dân, phía sau những nụ cười, những cái ôm chúc mừng năm mới là sự thầm lặng, bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đang miệt mài làm nhiệm vụ.

Lực lượng Công an Hà Nội đã có một đêm không ngủ cùng nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, mang đến một Tết Dương lịch 2026 an toàn, văn minh, tràn đầy niềm tin và hy vọng.

Và để có được giây phút bình yên này, là sự âm thầm, lặng lẽ như một lá chắn thép của mỗi chiến sĩ Công an Hà Nội - "Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi".

Năm mới 2026 đã đến - năm bản lề, mở ra chặng đường mới, khí thế mới. Trong niềm vui chung của đất nước bước vào "Kỷ nguyên vươn mình", lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết tâm cao nhất vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.