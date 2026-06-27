Pháo dừng thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Pháo cho biết cô rút khỏi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam do đôi bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác.

Trưa 27/6, Pháo thông báo rút khỏi cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam. Quyết định này được đưa ra sau nhiều buổi làm việc trên tinh thần thiện chí giữa 2 bên.

Sau quá trình trao đổi và cân nhắc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, các bên thống nhất Pháo không tiếp tục đồng hành cùng chương trình Miss Grand Vietnam 2026.

“Các bên đều tôn trọng quyết định của nhau và thống nhất khép lại quá trình trao đổi trên tinh thần thiện chí, chuyên nghiệp, tôn trọng lẫn nhau. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc và không phản ánh bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và BTC”, phía rapper cho biết.

Hiện tại, BTC Miss Grand Vietnam chưa lên tiếng về việc Pháo rút khỏi cuộc thi.

Pháo trong vòng sơ khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Hồi tháng 5, Pháo gây xôn xao khi thông báo thi hoa hậu. Thời điểm đó, khi chia sẻ về lý do ghi danh tại cuộc thi nhan sắc, Pháo cho biết cô không muốn cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao không làm điều này sớm hơn.

“Tôi là người may mắn khi được vào nghề từ sớm và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhưng tôi cũng từng có khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và cả những giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều đó cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển chính mình để chứng minh khả năng bằng công việc lẫn kết quả thực tế”, Pháo chia sẻ.

Tới vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra vào ngày 19/6, cô gây chú ý. Nữ rapper diện trang phục gợi cảm, thể hiện vũ đạo quyến rũ cùng dàn vũ công nam. Cô thậm chí có màn lột đồ ấn tượng và táo bạo.

Ở phần giao lưu với giám khảo, cô tiếp tục gây bàn tán. Cụ thể, khi được Hương Giang đặt câu hỏi "Nếu ngày hôm nay chị chấm 5 điểm thì em nghĩ lý do là gì?", Pháo phản hồi: "Nếu chị chấm em 5 điểm, tức em còn có cơ hội lọt vào top 3".

Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003), nổi tiếng qua bản nhạc Hai phút hơn và chương trình King of Rap. Vừa qua, cô tham gia chương trình Em xinh “say hi” và phim điện ảnh Thỏ ơi.