Phản ứng của bố Haaland khi Messi giành giải The Best

Ông Alfie Haaland có biểu cảm thất vọng khi nghe tin con trai mình, tiền đạo Erling Haaland, không thắng giải FIFA The Best trong gala diễn ra hôm 16/1.

Bố của Haaland không giấu nổi vẻ thất vọng khi con trai hụt giải The Best.

Cả 3 ứng viên cho giải The Best - Cầu thủ nam hay nhất năm 2023 - đều không có mặt tại gala ở Thụy Sĩ. Haaland không tham dự do đang dính chấn thương nhưng vẫn nhờ bố là ông Alfie Haaland đến thay.

Khi xuất hiện trên thảm đỏ, cựu cầu thủ Man City rạng rỡ trả lời phỏng vấn của báo chí. Tuy nhiên, nụ cười đã tắt trên gương mặt ông Alfie Haaland, khi tên của Lionel Messi được xướng lên trong lễ trao giải.

Do giải The Best không tính màn trình diễn tại World Cup 2022, Haaland với cú ăn ba cùng Man City nổi lên là ứng viên số một cho giải này. Tuy nhiên, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Messi. Haaland ngậm ngùi về nhì lần thứ 2 liên tiếp. Trước đó, anh cũng thất bại trước Messi ở cuộc đua giành Quả bóng vàng France Football.

Theo công bố từ FIFA, Lionel Messi và Erling Haaland có cùng tổng số điểm (48). Messi nhận 13 điểm từ lá phiếu của các đội trưởng tuyển quốc gia và fan trên toàn thế giới, trong khi Haaland lại nhận sự ủng hộ từ các huấn luyện viên và truyền thông.

Tuy nhiên, theo điều 12 của quy tắc bình chọn, trong trường hợp có 2 cầu thủ bằng điểm. Người chiến thắng sẽ được xác định thông qua lá phiếu từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới.

Messi được 107 đội trưởng tuyển quốc gia bầu ở vị trí số một, trong khi Haaland chỉ nhận 64 phiếu. Điều này đồng nghĩa với chiến thắng dành cho thủ quân tuyển quốc gia Argentina. Dù vậy, Messi lại không đến dự gala tại Thụy Sĩ để nhận giải.

Trong thời gian từ 19/12/2022 đến 20/8/2023, Messi ghi 26 bàn, kiến tạo 12 lần, giành chức vô địch Ligue 1 cùng PSG, sau đó tiếp tục nâng cao cúp vô địch Bắc - Trung Mỹ cùng Inter Miami. Về giải thưởng cá nhân, Messi giành giải Vua kiến tạo tại Ligue 1 mùa trước và là cầu thủ hay nhất Cúp Liên đoàn Bắc - Trung Mỹ.