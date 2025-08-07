Phân tử tí hon giúp bạn tránh xa nhồi máu cơ tim

Nhồi máu cơ tim là một trong những biến chứng tim mạch nguy hiểm hàng đầu hiện nay, có thể xảy ra đột ngột và để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là cơ thể chúng ta có một “người gác cổng thầm lặng” mang tên Oxit Nitric (NO). Phân tử nhỏ bé này tuy không thể nhìn thấy, nhưng lại đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ trái tim khỏi những cơn nhồi máu bất ngờ.

Niềm hy vọng từ Oxit Nitric - phân tử giãn mạch tự nhiên

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi dòng máu nuôi dưỡng tim bị tắc nghẽn, thường do cục máu đông, mảng xơ vữa hoặc co thắt mạch vành. Khi đó, vùng cơ tim không được cung cấp đủ oxy sẽ bắt đầu bị tổn thương, và nếu không được xử lý kịp thời, tế bào tim có thể chết dần.

Theo Hiệp hội Tim Mỹ, chỉ khoảng 50% người dưới 65 tuổi từng bị nhồi máu cơ tim có thể sống thêm ít nhất 8 năm sau biến cố. Đây là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, nhắc nhở chúng ta cần quan tâm đến sức khỏe tim mạch từ sớm, chứ không phải đợi đến khi bệnh xảy ra mới lo phòng ngừa.

Tiến sĩ Louis J. Ignarro, người đoạt giải Nobel Y học năm 1998, đã dành nhiều năm nghiên cứu về Oxit Nitric và công bố kết quả trong cuốn sách nổi tiếng “Không còn bệnh tim”. Ông chỉ ra rằng NO có khả năng làm giãn mạch máu, giúp hạ huyết áp, cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa hình thành cục máu đông, những yếu tố then chốt dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Nói một cách hình tượng, NO giống người lính gác âm thầm, đảm bảo dòng máu luôn được lưu thông dễ dàng qua các mạch máu. Đặc biệt, với những người từng có tiền sử nhồi máu cơ tim, việc duy trì nồng độ NO ổn định có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tái phát.

Làm sao để cơ thể sản sinh nhiều Oxit Nitric hơn?

Tin vui là bạn không cần dùng đến thuốc men phức tạp để tăng cường NO. Cơ thể có thể tự sản sinh NO nếu được chăm sóc đúng cách thông qua các thói quen lành mạnh:

- Ăn nhiều rau củ quả giàu nitrat tự nhiên như củ dền, cải bó xôi, rau chân vịt, xà lách xoăn, cần tây… Chúng là nguyên liệu chính để cơ thể chuyển hóa thành NO.

- Tăng cường thực phẩm giàu axit amin L-arginine và L-citrulline như đậu nành, hạt óc chó, hạt bí, thịt gà, cá hồi, dưa hấu… Đây là những dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể sản xuất NO một cách tự nhiên.

- Tập thể dục đều đặn – chỉ cần đi bộ nhanh hoặc đạp xe mỗi ngày cũng đủ kích thích mạch máu hoạt động hiệu quả.

- Giữ tinh thần thư thái, bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc – những điều tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến khả năng tạo ra NO của cơ thể.

Sống khỏe bắt đầu từ hiểu biết

Thông điệp quan trọng nhất mà Tiến sĩ Louis J. Ignarro muốn gửi đến độc giả qua quyển sách Không còn bệnh tim chính là: sức khỏe tim mạch không phải là điều ngẫu nhiên, mà là kết quả của những lựa chọn mỗi ngày.

Từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ vận động thể chất đến thư giãn tinh thần, … mọi hành động của bạn đều góp phần giúp cơ thể duy trì lượng Oxit Nitric cần thiết để trái tim được bảo vệ tốt nhất. Bởi một trái tim khỏe mạnh không chỉ giúp sống lâu, mà còn giúp bạn sống trọn từng nhịp đập.