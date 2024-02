Phá đường dây tín dụng đen 9.000 tỷ đồng như thế nào

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thông tin chia sẻ về quá trình phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô 9.000 tỷ đồng do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Trong thư khen ngợi, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết: “Thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an một số địa phương tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức cho vay lãi nặng thông qua 3 ứng dụng trên thiết bị di động do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP Đà Nẵng trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hoạt động tín dụng đen và bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”.

Hơn 1,3 triệu người vay

Được biết, ngày 11/1, sau thời gian dài lập chuyên án điều tra, theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) với sự phối hợp, hỗ trợ của một số đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiến hành khám xét 9 địa điểm tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương, qua đó bắt giữ tại chỗ hàng trăm đối tượng trong đường dây tổ chức cho vay lãi nặng do Wang Yun Tao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành.

Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng 9.000 tỷ đồng bị triệt phá.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đối với đường dây cho vay lãi nặng này, người Đà Nẵng vay ít, nhưng số lượng người vay trên cả nước thì rất lớn. Số người vay lên đến 1,3 triệu người, các đối tượng đã cho vay hơn 2 triệu lượt.

Có trên 10 doanh nghiệp công khai tuyển dụng người để hoạt động cho đường dây. Tổng số đối tượng bị bắt là 193 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Từ cuối năm 2022 đến cuối 2023, tổng số tiền mà các đối tượng trong đường dây này cho vay là 9.000 tỷ đồng , nhưng số tiền chúng thu lợi là 2.500 tỷ đồng .

Xâm nhập bí mật, đột kích bất ngờ

Riêng tại TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết các đối tượng thuê tòa nhà cao tầng ở trung tâm để làm trụ sở. Toàn bộ hệ thống cửa ra vào của tòa nhà được cài đặt thông minh, sử dụng thẻ từ nên người lạ không vào được. Tuy nhiên, lực lượng công an đã bằng các biện pháp nghiệp vụ xâm nhập điều tra, thu thập chứng cứ.

Do phát hiện đường dây này có quy mô rất lớn, Công an Đà Nẵng đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cùng đồng loạt đột kích. Tại TP.HCM xuất hơn 100 quân, đồng thời tại các địa phương khác như Bình Dương, Đà Nẵng... cũng đồng loạt vào cuộc.

“Sau khi phát lệnh, lực lượng công an ập vào, đến từng phòng thì các đối tượng mới biết. Điều này chứng tỏ nghiệp vụ của lực lượng công an rất giỏi. Công an đã bắt tại chỗ và thu giữ toàn bộ tài liệu, sau khi phân loại đã khởi tố 27 đối tượng”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết.