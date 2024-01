Nữ quái điều hành nhóm tội phạm tín dụng đen

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) ra quyết định tạm giữ Trần Thị Ly để điều tra và xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo trung tá Phan Minh Duy, Trưởng Công an huyện Phú Hòa, từ công tác nắm tình hình trên các tuyến giao thông, địa bàn trong điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm, cách đây hơn 2 tháng, trinh sát hình sự Công an huyện Phú Hòa phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” do Trần Thị Ly (SN 1991, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) điều hành.

Trần Thị Ly khi bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Hữu Toàn.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, Công an huyện Phú Hòa xác lập chuyên án trinh sát, phân công nhiều tổ công tác truy bám đối tượng cầm đầu và một số "chân rết" có liên quan đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nêu trên.

Chiều 29/1, trong lúc Trần Thị Ly cùng một đối tượng đồng bọn là Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú ở thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) đang đến quán ăn của bà Nguyễn Thị N (SN 1980, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để đòi nợ lãi vay, thì các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra, đưa về Công an huyện Phú Hòa đấu tranh khai thác.

Lê Hóa và Nguyễn Thanh Tùng là hai trong số 6 "chân rết" của Trần Thị Ly. Ảnh: Hữu Toàn.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa mới xác định được 36 người dân đã vay tiền từ Trần Thị Ly trong thời gian dài với tổng số tiền 550 triệu đồng, nhưng số tiền "nữ quái" này đã thu lãi bất chính ước tính hơn 1 tỷ đồng .

Được biết, Trần Thị Ly từng có 2 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Cùng với việc đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan hoạt động "tín dụng đen", Công an huyện Phú Hòa đang tập trung mở rộng điều tra dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản mà Ly cùng đồng bọn đã thực hiện trong những lần đi đòi nợ vay.

Trần Thị Ly khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hữu Toàn.

Để có thêm căn cứ đấu tranh và xử lý hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đề nghị những người bị hại hoặc người biết được thông tin liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của Trần Thị Ly và đồng bọn cần sớm liên hệ thiếu tá, điều tra viên Nguyễn Quốc Việt. ĐT: 036.606.2626 để cung cấp thông tin.