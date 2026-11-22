Sáu người trong một gia đình, có trẻ dưới một tuổi, được cứu ra ngoài khi căn nhà kết hợp kinh doanh tạp hóa bốc cháy rạng sáng 22/11.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: CAND.

Theo Công an nhân dân, khoảng 3h30 sáng 22/11, lửa bùng phát tại nhà bà P.T.K.H. trên đường Phạm Văn Đồng, thôn 4, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, rồi nhanh chóng bao trùm căn nhà và quán tạp hóa.

Người dân xung quanh hô hoán, hỗ trợ chữa cháy và báo lực lượng chức năng.

Thông tin từ Vietnamnet cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, sáu thành viên đang ngủ trong nhà.

Lực lượng chức năng kịp thời dập tắt, không cho cháy lan. Ảnh: CAND.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cát Tiên, Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng) nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân phá cửa phía sau, đưa toàn bộ người bên trong ra ngoài an toàn.

Sau hơn một giờ, đám cháy được dập tắt, ngăn lửa lan sang các nhà lân cận. Căn nhà, quán tạp hóa cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.