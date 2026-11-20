Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (xã Châu Thành, TP Cần Thơ) cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người trong vụ cháy tại kho nguyên liệu rộng khoảng 20.000 m2 ở xã Châu Thành.

Sáng 20/11, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam đã phát thông cáo báo chí về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy của công ty đặt tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 19/11 tại khu vực kho nguyên liệu của nhà máy, có diện tích khoảng 20.000 m2, sức chứa thiết kế khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.

Đám cháy xuyên đêm xảy ra tại khu vực kho nguyên liệu của nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, công ty đã huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ ứng phó, phối hợp với lực lượng chức năng chữa cháy, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 9h ngày 20/11, phạm vi ảnh hưởng của đám cháy đã được hạn chế, không để cháy lan sang kho, xưởng lân cận. Các lực lượng chức năng tiếp tục chữa cháy tại hiện trường.

Về thiệt hại, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam cho biết đến thời điểm phát thông cáo chưa ghi nhận thiệt hại về người. Với tài sản, công ty đang kiểm tra, thống kê và đánh giá để xác định.

"Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân và thực hiện các công việc liên quan theo quy định", phía công ty cho hay.

Thượng tá Lê Gia Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP Cần Thơ, cho biết lực lượng chức năng đã huy động tổng lực trong đêm để chữa cháy.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã huy động khoảng 30 phương tiện chữa cháy các loại, huy động nhân sự và phối hợp lực lượng chi viện của quân đội và các đơn vị liên quan để chữa cháy.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chữa cháy đã tập trung triển khai chống cháy lan, bao vây khống chế không cho ngọn lửa cháy lan sang các kho xưởng khác và công trình lân cận.

Lãnh đạo PC07 TP. Cần Thơ cho biết, do chất cháy chủ yếu là giấy được đóng chặt, kết cấu phức tạp và diện tích lớn, việc tiếp cận sâu vào bên trong nguồn lửa gặp nhiều trở ngại.

Trong sáng 20/11, lực lượng cứu hỏa đã huy động máy xúc, máy cẩu để cào xới vật liệu cháy từ trong kho ra ngoài dập tắt triệt để từng phần.