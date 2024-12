Pha bóng rợn người ở chung kết Copa Libertadores

Chỉ 30 giây sau tiếng còi khai cuộc, Gregore phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi tung chân trúng đầu Fausto Vera, khiến cầu thủ này đổ máu và phải rời sân để điều trị. Đây là tấm thẻ đỏ nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết Copa Libertadores.

Sau pha phạm lỗi của Gregore, bầu không khí trên sân Antonio Vespucio Liberti trở nên căng thẳng. Các CĐV la ó và phản đối Gregore. Trên sân, tập thể Atletico Mineiro cũng không hài lòng.

Ở tuổi 30, Gregore là cầu thủ chủ chốt trong đội hình của Botafogo. Với vai trò tiền vệ phòng ngự, anh là lựa chọn ưa thích của HLV Artur Jorge.

Dù thi đấu thiếu người, Botafogo vẫn cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Họ nhanh chóng có được lợi thế dẫn trước khi Luiz Henrique mở tỷ số ở phút thứ 20. Không lâu sau, Alex Telles, cựu hậu vệ của Manchester United, đã nâng tỷ số lên 2-0 với một quả penalty thành công, khiến tinh thần của Botafogo lên cao.

Atletico Mineiro, đội từng vô địch Copa Libertadores năm 2013, nỗ lực tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Nhờ lợi thế hơn người, họ kiểm soát hoàn toàn thế trận với 22 cú sút và 80% tỷ lệ giữ bóng, nhưng sự kiên cường của hàng phòng ngự Botafogo đã khiến Atletico Mineiro gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Họ chỉ tìm được 1 bàn ở phút 49 do công của Eduardo Vargas.

Đến phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2, Junior Santos đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-1, mang về chiếc cúp danh giá đầu tiên trong lịch sử cho Botafogo.

Chức vô địch Copa Libertadores đầu tiên đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ Botafogo. Danh hiệu này sẽ được nhớ đến như một trong những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử của CLB Brazil. Dù phải thi đấu thiếu người từ rất sớm, Botafogo vẫn thi đấu kiên cường và lên ngôi xứng đáng.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.