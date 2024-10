PGĐ Công an tỉnh Phú Thọ nói về sự cố sập cầu Phong Châu

Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết ngay sau khi vụ sập cầu Phong Châu xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân và các xe rơi xuống sông. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngày 11/10, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơn bão số 3 khiến Phú Thọ bị thiệt hại 1.700 tỷ đồng .

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Phước, về sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra ngày 9/9, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các biện pháp cấp bách, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ công tác khắc phục, điều tra nguyên nhân sự cố; phối hợp với các bộ, ngành liên quan kịp thời kiểm tra, đánh giá phần cầu Phong Châu còn lại và các cây cầu khác trên địa bàn để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tạm dừng hoạt động trên 4 cầu mất an toàn.

Công an tỉnh cũng thành lập ngay Trung tâm chỉ huy dã chiến tại hai đầu cầu Phong Châu; phối hợp với lực lượng quân đội, lực lượng tìm kiếm cứu nạn; điều tra nguyên nhân sự cố, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đi lại của người dân.

Với phương châm “nạn nhân là người thân của mình”, lực lượng Công an tỉnh đã cố gắng hết mình. “Suốt một tháng qua, hầu như ngày nào tôi cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân. Đến nay đã tìm thấy 4/8 nạn nhân, một phần cầu Phong Châu cùng phương tiện mắc kẹt trong gầm khi cầu sập xuống”, Đại tá Nguyễn Hữu Phước cho hay.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, phương án cứu trợ cứu nạn rất tích cực và khẩn trương nhưng TP Việt Trì là nơi hợp lưu của 3 con sông là sông Đà, sông Lô và sông Hồng; vị trí cầu Phong Châu nước chảy xiết, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hai nhịp cầu Phong Châu còn lại có nguy cơ sập bất kể lúc nào, nhưng Công an tỉnh vẫn cố gắng tìm kiếm trong sự hiểm nguy.

Theo Bộ Công an, cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản đối với nhân dân các tỉnh khu vực phía Bắc, nhất là tại các địa phương Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang… Thiên tai đã gây thiệt hại lớn với 348 người chết, mất tích; gần 2.000 người bị thương; hơn 230.000 ngôi nhà hư hỏng; thiệt hại ước tính hơn 31.000 tỷ đồng . Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, lực lượng công an đã có nhiều tấm gương tiêu biểu sẵn sàng hy sinh, đã có 1 cán bộ công an hy sinh, 2 cán bộ tử vong. Ngoài ra, còn có 3 cán bộ công an tham gia lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, vì thực hiện nhiệm vụ mà không thể giúp gia đình mình sơ tán, không thể cứu cha mẹ, vợ con, tài sản. Có những trường hợp rất éo le như: Một cán bộ công an phường tại Yên Bái có mẹ, em trai tử vong do sạt lở đất; một chiến sỹ nghĩa vụ Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái có 3 người thân trong gia đình tử vong; một tổ trưởng tổ an ninh trật tự bị tử vong cùng 5 người trong gia đình.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.